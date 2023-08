Maurizio Costanzo Show, morto famoso pianista: tv a lutto

Si è spento oggi, 5 agosto, il pianista Alessandro Alessandro. L’uomo è diventato noto al grande pubblico negli anni novanta per aver partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui “Agenzia Matrimoniale” con Marta Flavi, ma, soprattutto, per aver preso parte al Maurizio Costanzo Show. Alessandro aveva 62 anni ed era malato di cancro da due anni. Lascia la moglie Cristina Guerra, la quale è una giornalista del TG1, e i tre figli gemelli: Carlo, Gabriele e Luca.

Alessandro Alessandro: vita e carriera

Alessandro Alessandro era nato a Roscigno, comune italiano di 649 abitanti della provincia di Salerno. Tuttavia, viveva a Roma dal 1964. A 20 anni, negli anni 1980, si avviò la sua carriera quando iniziò la sua carriera suonando nei pianobar della Capitale. Dopodiché, comincia a lavorare in televisione, diventato un noto volto del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show.

Alessandro, infatti, prese il posto dello storico pianista del programma, Franco Bracardi, per circa 250 puntate. Nel corso degli anni, poi, collaborò con diversi artisti importanti del panorama musicale. Tra questi, troviamo Lucio Dalla, Michele Zarrillo, Pino Daniele, Renato Zero, Raf, Roy Paci, Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti

Il suo paese di origine, Roscigno, ha voluto rivolgergli un pensiero speciale per ricordarlo tramite la pagina Facebook del sindaco. “L’amministrazione comunale di Roscigno si unisce al dolore della famiglia Alessandro per la perdita del caro maestro Alessandro, il quale ha dato per tanti anni lustro come roscignolo alla musica italiana”, si legge sul post condiviso sul social network.

Franco Bacardi: chi era lo storico pianista del Maurizio Costanzo Show

Franco Bracardi, pianista storico del Maurizio Costanzo Show, era nato a Roma il 16 maggio del 1937. Ha iniziato la sua carriera nel settore della musica da molto giovane. Negli anni 1960 entra a far parte di un gruppo chiamato The Flippers, ottenendo un discreto successo. Tra i componenti del gruppo, troviamo Maurizio Catalano alla chitarra, Max Catalano e Benny Amoroso alle trombe, Fabrizio Zampa alla batteria, Romolo Forlai al vibrafono e un lo storico cantante Lucio Dalla al clarinetto, sax e voce solista.

Nel corso degli anni, collabora con diversi artisti importanti della musica, come Raffaela Carrà. La notorietà arriva quando entra a far parte del cast di Maurizio Costanzo Show, non solo come pianista, ma come vera e propria spalla del conduttore. Per più di 20 anni, Franco ha avuto un ruolo importante in diversi momenti salienti della trasmissione.

Negli ultimi anni della sua vita, Franco Bracardi ha sofferto di una grave malattia e il 27 febbraio del 2005 muore a Roma. Adesso, è sepolto nel Cimitero Laurentino della Capitale, in quella che è sempre stata la sua città.