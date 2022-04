Maria De Filippi condurrà il Maurizio Costanzo Show? Parla il marito

Il Maurizio Costanzo Show prosegue il suo viaggio, con alle spalle 40 anni di storia. Mercoledì 27 aprile il talk tornerà in onda in seconda serata su Canale Cinque con nuove puntate. E naturalmente al timone della trasmissione non potrà che esserci l’intramontabile Maurizio Costanzo che, quando gli si parla della pensione, sbuffa, non avendo la benché minima idea di ritirarsi dalle scene. D’altra parte i suoi programmi non conoscono crisi e, quindi, perché mai fermarsi? Il decano dei giornalisti e dei conduttori televisivi italiani, chiacchierando con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche risposto a una curiosa domanda: sua moglie, Maria De Filippi, potrebbe raccogliere un giorno il testimone del talk show?

Dal Maurizio Costanzo Show al Maria De Filippi Show? Il giornalista accantona l’idea

E se il Maurizio Costanzo diventasse “Maria De Filippi show”? Il giornalista, su una simile eventualità, placa qualsivoglia entusiasmo, spiegando che una simile eventualità non si concretizzerà. Motivo? “Maria fa benissimo i sui programmi, non credo avrebbe voglia di fare il talk show”. Dunque pare alquanto remota la possibilità che Queen Mary raccolga il testimone dal marito. Tornando alla nuova stagione del programma, sono previste sei puntate primaverili. Ovviamente piene zeppe di ospiti big. Sicuramente si vedranno Mara Venier ed Enrico Mentana, due amici di vecchia data del giornalista.

Costanzo ha inoltre confidato che non rimpiange di non andare in onda quotidianamente, come faceva in passato. Naturalmente il peso dell’età si fa sentire e le forze devono essere misurate. In aggiunta ha dichiarato di essere un po’ stanco delle “banalità, di qualche critica e dell’invidia di qualche conoscente”. Chi? I nomi preferisce tenerli per sé, così come tiene per sé i titoli di quelle trasmissioni tv che non lo convincono. Dopotutto è semplice non cadere nella noia innanzi al piccolo schermo: basta “usare il telecomando” e cambiare canale quando si incappa in uno show non gradito.

Chissà che anche da questa edizione non emerga qualche personaggio degno di nota, in grado di imporsi a livello televisivo. Costanzo ha ricordato che proprio nel suo show hanno trovato spazio per la prima volta personalità del calibro di Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini. Non di rado la storia si ripete, quindi mai dire mai.