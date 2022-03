Maurizio Costanzo attacca Elisabetta Canalis: ecco il motivo

Nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo Maurizio Costanzo non ha esitato a bacchettare Elisabetta Canalis, tornata da poco a lavorare in Italia. Il marito di Maria De Filippi ha criticato la soubrette sarda per via del suo spot della Liguria trasmesso durante la settimana del Festival di Sanremo 2022. Spot per il quale la showgirl ha percepito ben 100mila euro, attirando numerose critiche.

Il pensiero di Maurizio Costanzo a riguardo è piuttosto chiaro:

“Vedere la Canalis fare la pubblicità della bellissima Liguria con, alle spalle, i grattacieli di una città americana è strano. Il presidente della Regione è libero di spendere i soldi per la promozione del suo territorio come meglio crede. Forse sarebbe stato meglio invitare la Canalis per un fine settimana a Portofino o alle Cinque Terre e far recitare Elisabetta in uno scenario coerente con lo scopo della pubblicità”

Il giornalista ha poi aggiunto a proposito di Elisabetta Canalis, definita da qualcuno “senza arte né parte”:

“Non sarà una grande donna di spettacolo ma non è nemmeno l’ultima arrivata…”

La polemica per lo spot della Liguria

Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot sulla Regione Liguria andato in onda su Rai Uno durante la settimana del Festival di Sanremo 2022. Tantissimi spettatori, e consiglieri regionali, non hanno gradito la pubblicità con protagonista l’ex fidanzata di Bobo Vieri e George Clooney.

Il motivo? La Canalis è sarda e non ligure e nelle immagini si vede Elisabetta che parla di Genova e dintorni seduta comodamente dal suo appartamento di Los Angeles, negli Stati Uniti. Non è tardata ad arrivare la replica del Governatore della Regione, Giovanni Toti, che ha assicurato che la cifra è stata ben spesa dato l’ottimo riscontro ottenuto nei giorni sanremesi.

Toti ha spiegato che la scelta di Elisabetta è arrivata dopo aver individuato il focus dello spot. L’idea di base è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Regione. L’offerta alla Canalis è giunta per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012 insieme a Belen Rodriguez e Gianni Morandi.

Dal canto suo la conduttrice 43enne non ha mai replicato alle critiche di questi giorni. Ha optato per l’indifferenza, continuando senza problemi a postare sui social network momenti della sua quotidianità.

Il ritorno di Elisabetta Canalis in Italia

Da qualche mese la showgirl è tornata a lavorare con maggiore frequenza in Italia: oltre allo spot per la Liguria è diventata la nuova conduttrice di Vite da copertina su Tv 8 ed è stata la testimonial di altre pubblicità e marchi. Eli sogna di tornare presto a vivere nel Belpaese, accanto alla sua famiglia.

Al momento vive ancora a Los Angeles, in California, con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva che ha sette anni. Perri è un chirurgo ortopedico molto stimato e apprezzato: ha però promesso alla moglie che si trasferirà con lei in Italia appena la sua carriera sarà giunta al capolinea.