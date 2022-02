Elisabetta Canalis: 100mila euro per lo spot Liguria a Sanremo 2022

Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot sulla Regione Liguria andato in onda su Rai Uno durante la settimana del Festival di Sanremo 2022. La questione è stata sollevata in consiglio regionale da Ferruccio Sansa che, come molti telespettatori, non ha gradito la pubblicità con protagonista l’ex Velina di Striscia la notizia.

Il motivo? La Canalis è sarda e non ligure e nelle immagini si vede Elisabetta che parla di Genova e dintorni seduta comodamente dal suo appartamento di Los Angeles, negli Stati Uniti. “100mila euro più Iva fanno 120mila euro. Duemila euro al secondo per due spot da Los Angeles in cui la Liguria non si vede nemmeno”, ha sottolineato Sansa con tono polemico.

La replica del Presidente Toti

Non è tardata ad arrivare la replica del Governatore della Regione, Giovanni Toti, che ha confermato la cifra incassata da Elisabetta Canalis. Cifra che sarebbe stata però ben utilizzata dato il riscontro ottenuto nella settimana sanremese:

“Sì, è stata pagata 100mila euro. Questi costi parametrati al pubblico che ha visto il Festival di Sanremo valgono lo 0,01% per contatto, una delle campagne pubblicitarie migliori che ricordo nella mia ventennale esperienza nelle tv commerciali”

Giovanni Toti ha poi spiegato che la scelta di Elisabetta Canalis è arrivata dopo aver individuato il focus dello spot. L’idea di base è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Regione. L’offerta alla Canalis è arrivata per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012 insieme a Belen Rodriguez e Gianni Morandi.

“Si tendeva a proporre un’idea dei ricordi che restano parte del proprio bagaglio di esperienze personali in Liguria, anche vivendo ormai lontani dalla nostra Regione”, ha chiarito Toti. Dal canto suo Elisabetta Canalis non ha mai replicato alle critiche di questi giorni. Ha optato per l’indifferenza, continuando senza problemi a postare sui social network momenti della sua quotidianità.

Il ritorno di Elisabetta Canalis in Italia

Da qualche mese la showgirl è tornata a lavorare con maggiore frequenza in Italia: oltre allo spot per la Liguria è diventata la nuova conduttrice di Vite da copertina su Tv 8 ed è stata la testimonial di altre pubblicità e marchi. La 43enne sogna di tornare presto a vivere nel Belpaese, accanto alla sua famiglia.

Al momento Elisabetta Canalis vive a Los Angeles, in California, con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva che ha sette anni. Perri è un chirurgo ortopedico molto stimato e apprezzato: ha però promesso alla moglie che si trasferirà con lei in Italia appena la sua carriera sarà giunta al capolinea.