Maurizio Costanzo critica Salvo Veneziano e il Grande Fratello Vip

Maurizio Costanzo non ha mai amato troppo il Grande Fratello. E il discusso affaire Salvo Veneziano alla versione very important people del reality show non ha cambiato il pensiero del marito di Maria De Filippi. Il giornalista e conduttore ha usato parole dure per commentare l’accaduto e ha sottolineato che non è di certo questa la tv di cui gli italiani hanno bisogno. Costanzo ha avuto qualcosa da ridire non solo sul comportamento di Salvo ma anche sul suo personaggio e sul successo raggiunto venti anni fa “senza alcun merito”. Affermazioni che, sicuramente, lasceranno il segno e che non faranno piacere al diretto interessato che, dopo aver chiesto scusa, è stato vittima di minacce sui social network.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo su Salvo del Grande Fratello Vip

“Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno”, ha detto Maurizio Costanzo nella rubrica che cura su Nuovo Tv.

Salvo Veneziano chiede giustizia al Grande Fratello Vip

Mentre Maurizio Costanzo ha letteralmente stroncato Salvo Veneziano, quest’ultimo si è scagliato contro il Grande Fratello Vip per il trattamento diverso riservato ad altri concorrenti della Casa più spiata d’Italia. “2 pesi e 2 misure”, ha tuonato Salvo, che sta soffrendo parecchio per la sua eliminazione dalla trasmissione Mediaset.