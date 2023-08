Maurizio Costanzo, parla la figlia: cosa riusciva a fare solo Maria

Camilla, la figlia di Maurizio Costanzo, si svela in una profonda intervista per Repubblica, raccontando la passione del padre per il lavoro. Rivelando questi particolari, parla di una situazione che solo Maria De Filippi riusciva a gestire: quella legata alle vacanze. Attualmente, come ogni anno, dopo le riprese di Temptation Island, ‘Queen Mary’ si sta godendo qualche giorno di relax ad Ansedonia. L’unica differenza è che per la prima volta, al suo fianco, non c’è Maurizio.

Proprio Maria, a cui ieri Roberto Saviano ha dedicato un lungo articolo, era l’unica che riusciva a convincerlo ad andare in vacanza. Camilla ricorda così la passione del padre per il lavoro, a cui si è dedicato con tanto impegno per tutta la sua vita.

“Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”

Per Maria De Filippi, l’unica in grado di convincerlo a staccare un po’ dal lavoro, Maurizio Costanzo era disposto a mettere da parte la sua passione. E insieme partivano per questi giorni di relax. Ma anche in quelle giornate il noto volto della televisione e del giornalismo italiano non riusciva a fermarsi.

Infatti, Camilla ricorda che in vacanza trascorreva comunque gran parte del tempo nella sua camera “con l’aria condizionata al massimo, ovviamente a lavorare”.

Maurizio Costanzo: il cambiamento negli ultimi anni e cosa hanno trovato nel suo ufficio

Il 28 agosto 2023, Maurizio Costanzo avrebbe compiuto 85 anni. Impossibile dimenticare il volto che ha segnato la televisione italiana e anche il giornalismo. Scomparso a febbraio a Roma, ha decisamente lasciato un vuoto nelle vite di chi lo amava, compresa sua figlia Camilla. Quest’ultima ammette di non aver mai conosciuto una persona così dedita al proprio lavoro. E crede che questo sia il motivo “per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni”.

Ricorda di non essere mai andata al cinema con papà Maurizio o a fare una semplice passeggiata. Ogni volta che voleva trascorrere del tempo con lui, doveva essere lei a raggiungerlo, in uno studio televisivo, nel suo ufficio o a teatro. “Eppure è stato padre e non solo per noi figli”, ammette Camilla.

Negli ultimi anni, Costanzo era cambiato. “Si era intenerito”, fa sapere la figlia. Sebbene il suo lavoro fosse rimasto al centro delle sue attenzioni, la nascita del primo nipote ha cambiato qualcosa in lui. “Ha indossato i panni del nonno anche nel lavoro”, spiega.

Molti italiani affezionati a Maurizio non possono dimenticare le varie apparizioni televisive in cui si scherzava con Maria De Filippi per via delle sue abitudini alimentari. La celebre conduttrice tentava di tenerlo in riga e Camilla oggi conferma che seguiva una dieta ipocalorica, in particolare nell’ultimo periodo. A questo punto, la figlia di Costanzo svela qualche aneddoto.

“Negli ultimi anni poi mangiava pochissimo e quasi mai carne. Diceva che invecchiava il cervello e non lo faceva pensare con lucidità. Per lui il corpo era una carrozza che lo trasportava, a cui non prestava troppa attenzione. Lo sport fa male, diceva, se sono arrivato alla mia età è perché mi sono ben guardato dal farne qualcuno. Da ragazzo sua madre lo costringeva ad andare in palestra. Allora lui usciva di casa, bagnava l’asciugamano sotto a una fontanella e poi se ne andava a scrivere al bar. Era pigro in tutto, tranne se si trattava di lavorare. Credo che l’identificazione con la tartaruga sia nata da qui”

Maurizio Costanzo teneva con sé tantissime tartarughe, che regalava a chi lo andava a trovare. “Alla fine era riuscito anche a riscattare quel corpo che, per quanto dicesse, da giovane doveva averlo fatto soffrire”, racconta Camilla.

Infine, la figlia del noto giornalista ricorda i progetti che il padre ha lasciato incompiuti prima di morire. Spesso, negli ultimi anni, Maurizio citava una frase di Piero Angela: “Per non invecchiare bisogna sempre avere un progetto”. Ecco, questa frase per lui era diventato un mantra, “un faro che ha illuminato l’ultimo pezzo di strada della sua vita”.

Costanzo non ha mai smesso di seguire il consiglio di Piero Angela. Non ha mai rifiutato nessun lavoro, compresi quelli legati a una piccola TV privata. Ma questo non lo faceva per un ritorno economico, in quanto spesso “non voleva nemmeno essere pagato”.

“Quando è morto abbiamo trovato nel suo ufficio 500 metri quadrati di progetti, alcuni realizzati, altri ancora da realizzare. Montagne di idee che gli hanno fatto compagnia e aiutato a sconfiggere la noia”

Così, la figlia di Maurizio Costanzo conclude la sua profonda intervista per ricordare il padre, un uomo che ha davvero fatto parte della vita di milioni di italiani.