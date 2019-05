Maurizio Costanzo approva Mina e Amadeus a Sanremo 2020

Maurizio Costanzo parla della possibilità di vedere Mina e Amadeus al Festival di Sanremo 2020

A Maurizio Costanzo piace l’idea di vedere Mina e Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La prima nel ruolo inedito di direttore artistico, il secondo in quello di conduttore. Dopo il rifiuto di Claudio Baglioni, che ha condotto con successo le ultime due edizioni della kermesse musicale più importante d’Italia, la Rai è alla ricerca dell’erede giusto. Che, quasi sicuramente, non sarà Carlo Conti, che ha già diretto le edizioni 2015-2016-2017 dell’evento. Così nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di vedere la cantante Mina dietro le quinte dell’Ariston mentre Amadeus, dopo tanti anni di onorato servizio in Rai, potrebbe finalmente presentare Sanremo.

Le parole di Maurizio Costanzo su Mina e Amadeus

“Se mi piacerebbe Mina come direttrice artistica di Sanremo? Assolutamente sì. Mi piacerebbe qualunque cosa purché esca da Lugano. La trovo molto intelligente, una grande artista, a Sanremo potrebbe fare bene. Sarebbe una iniezione di intelligenza”, ha detto Maurizio Costanzo a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Amadeus. Sarebbe giusto, se lo meriterebbe”, ha aggiunto il giornalista e conduttore. Che non è minimamente interessato a lavorare al Festival di Sanremo, al contrario di molti colleghi. Costanzo si è recato solo una volta in Liguria, per curare le conferenze stampa e non è stata un’esperienza entusiasmante.

L’esperienza di Maurizio Costanzo a Sanremo

“Io andai solo una volta a Sanremo, per curare le conferenze stampa: è l’esperienza più stancante del mondo. Non vedevo l’ora di partire. E mia moglie, quando andò a co-condurre con Conti, lo stesso”, ha ammesso Maurizio Costanzo, che tornerà in autunno con la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, fortunato talk show di Canale 5.