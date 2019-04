Amadeus al Festival di Sanremo 2020 ma senza Carlo Conti

Amadeus nuovo conduttore del Festival di Sanremo 2020?

Manca solo la conferma ma sembra ormai certo: Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2020. A scriverlo è il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Amadeus salirà sul palco dell’Ariston da solo, senza l’amico e collega Carlo Conti. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di rivedere Conti dietro le quinte della kermesse, in qualità di direttore artistico. Ma questa ipotesi pare sfumata, anche se Carlo è stato piuttosto vago nell’ultima ospitata al Maurizio Costanzo Show. “Non so niente davvero, è presto”, ha dichiarato il conduttore toscano.

Il gossip di Chi sul Festival di Sanremo 2020

“Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre Sanremo. E, al contrario di quanto circolate nelle ultime settimane, non lo farà in coppia con Carlo Conti (che per sua scelta non sarà nemmeno direttore artistico). Amadeus correrà da solo sul palco dell’Ariston. Ora è aperta la caccia al direttore artistico. Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris”, si legge su Chi.

Non ci sarà più Claudio Baglioni al Festival di Sanremo

Dunque, dopo i successi del 2018 e del 2019 Claudio Baglioni non tornerà al Festival di Sanremo nel 2020.