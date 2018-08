Costanzo e Maria, 23 anni insieme: “Il nostro segreto d’amore? Ogni sera…”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da 23 anni: ecco il loro segreto d’amore

Quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è una delle unioni più solide del mondo dello spettacolo. Insieme da 23 anni – e dunque vicini alle nozze d’argento – i due si amano come il primo giorno. Dopo tre matrimoni falliti, il giornalista ha trovato il vero amore nella conduttrice Mediaset. Con la quale ha instaurato un equilibrio speciale, fatto di libertà e complicità. Ma qual è il segreto d’amore di Costanzo e la De Filippi? A svelarlo è Maurizio al settimanale Nuovo: “Siamo veri e sinceri, non ci obblighiamo a fare le cose. Lei è la persona che sento più vicina a me. Abbiamo un rapporto invidiabile perché siamo liberi. Al massimo mia moglie mi può dire qualcosa sulla salute, ma non di più”. Non solo: la coppia dorme in stanze separate. Un’abitudine che, a quanto pare, ha consolidato ancora di più il matrimonio.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non dormono insieme

“Io guardo la tv fino a tardi, quindi bisogna avere rispetto per il sonno altrui. Invito le coppie a dormire in stanze separate: è una cosa santa. Questo è il segreto per allungare il matrimonio”, ha confidato Maurizio Costanzo. “Al quarto matrimonio ho trovato la strada giusta. Maria è la persona che mi ha portato quasi alle nozze d’argento”, ha ammesso lo scrittore e conduttore. Prima di sposare la De Filippi nel 1995, Maurizio è andato all’altare con: la fotoreporter Lori Sammartino, la giornalista Flaminia Morandi e la conduttrice tv Marta Flavi. Da Flaminia ha avuto due figli: Camilla, che lavora come sceneggiatrice, e Saverio che fa invece il regista. Negli Anni Ottanta Costanzo ha avuto una lunga relazione – che non è andata oltre la convivenza – con Simona Izzo.

Maurizio Costanzo e Maria hanno adottato un figlio, Gabriele

Costanzo e Maria hanno un figlio adottivo, Gabriele, che oggi ha 26 anni e lavora alla Fascino, la casa di produzione della De Filippi. “L’adozione è una cosa che incoraggio e invito a fare. A noi ha dato grande gioia e soddisfazione. Non c’è differenza tra un figlio naturale e un figlio adottivo. Si crea un amore autentico”, ha assicurato Maurizio.