Maurizio Costanzo dice la sua dopo l’intervento di Lorella Cuccarini a Otto e Mezzo: la riflessione dopo le polemiche

Ha fatto molto discutere in questi giorni l’intervento fatto da Lorella Cuccarini a Otto e Mezzo. La showgirl, ospite di Lilli Gruber su La7, ha esposto il suo pensiero politico parlando di sovranismo, sinistra italiana ed elezioni politiche. Le sue parole, però, non sono piaciute a tutti e, sul web, c’è stato chi l’ha pesantemente criticata dopo la puntata. Oggi, sulla questione, a dire la sua è stato Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, nella rubrica settimanale che cura per Chi Magazine, ha esposto il suo pensiero, facendo una riflessione accurata sulla Cuccarini e sulla decisione di quest’ultima di parlare di politica in TV.

Maurizio Costanzo: Lorella Cuccarini? “Dovrebbe stare più attenta a quel che dice”

Maurizio Costanzo, di fatto, non è entrato nel merito del pensiero politico di Lorella Cuccarini. Il giornalista, nel commentare l’intervento della showgirl su La7 (e tenendo conto della polemica che questo ha sollevato), ha affermato: “C’è un vecchio adagio che dice ‘Ognuno faccia il suo mestiere’. Lorella Cuccarini, donna di spettacolo e di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, sopratutto in TV. Deve ringraziare gli ospiti della puntata di Otto e mezzo e la conduttrice Lilli Gruber che non le hanno fatto notare eccessivamente la svista (ha dichiarato che in Italia non si vota da dieci anni). Vero è che c’ha pensato poi la rete”.

Heather Parisi ironica contro Lorella Cuccarini: la frecciatina dopo la gaffe della showgirl a Otto e mezzo

A dire la sua su Lorella Cuccarini e la gaffe a Otto e mezzo è stata anche di recente Heather Parisi. Quest’ultima, servendosi dei suoi spazi social, ha scritto: “E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina ‘maître à penser”.