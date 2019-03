Lorella Cuccarini a Otto e mezzo: gaffe sulle elezioni politiche

Otto e mezzo, La 7: la gaffe di Lorella Cuccarini sulle elezioni politiche

Gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e mezzo, il popolare programma di Lilli Gruber in onda su La7. “Il voto è un nostro diritto acquisito e anzi penso che sia importante anche ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano delle elezioni che non facevamo da diversi anni, adesso io non mi ricordo da quanto ma insomma… noi non votavamo veramente per le politiche da? Dieci anni? Nove anni”, ha dichiarato la bionda showgirl. Parole che hanno subito generato perplessità e imbarazzo in studio, dove si stava discutendo delle recenti primarie del PD. Gli altri ospiti, e in particolare il direttore di Radio Capital Massimo Giannini, hanno ricordato: “In Italia, oltre i 5 anni, non si può non votare”.

Otto e mezzo: la replica di Lorella Cuccarini dopo la gaffe

“Eh beh non abbiamo votato però per cinque anni perché in realtà abbiamo avuto una serie di rimpasti…”, ha replicato Lorella Cuccarini a Otto e mezzo. L’uscita della soubrette non è passata inosservata sui social: su Twitter l’hastag #Cuccarini è diventato subito virale. Per la cronaca, in Italia si è votato di recente per le elezioni politiche nel 2018, nel 2013, nel 2008, nel 2006, nel 2001, nel 1996 e così via.

Lorella Cuccarini si è definita sovranista

Di recente Lorella Cuccarini, che non ha mai nascosto le sue simpatie nei confronti di Matteo Salvini, si è definita sovranista. “Nel senso inteso dal primo articolo della Costituzione. I nostri padri fondatori hanno istituito questo valore, e questa è l’aria che si respira in Italia. Molte decisioni politiche volano sopra le nostre teste, e persino il Parlamento, nonostante venga eletto, non è libero di prendere decisioni. Non avremmo mai dovuto cedere la sovranità. Ma da qui a diventare la terribile sovranista della televisione ce ne passa. un po’ ne ho riso, ma mi dispiace“, ha spiegato.