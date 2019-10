Costanzo parla del libro di Giulia De Lellis: “Complimenti”

Maurizio Costanzo dice la sua sul libro di Giulia De Lellis: Le corna stanno bene su tutto

Continua a far discutere Le corna stanno bene su tutto, il libro di Giulia De Lellis ai vertici della classifica dei più venduti nel nostro paese. Anche Maurizio Costanzo ha detto la sua sull’argomento che sta facendo chiacchierare l’Italia da mesi, da ben prima dell’uscita effettiva. Al giornalista e conduttore non è sfuggito il successo del volume scritto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con la collaborazione della scrittrice Stella Pulpo. Il marito di Maria De Filippi ha fatto pubblicamente i complimenti alla web influencer e alla casa editrice – la Mondadori – per aver trattato un tema vecchio quanto mai attuale come appunto il tradimento.

Le parole di Maurizio Costanzo sul libro di Giulia De Lellis

“Ho letto anche io che il libro di Giulia De Lellis sta vendendo molto bene. Complimenti a lei e all’editore“, ha scritto Maurizio Costanzo nella rubrica settimanale che da tempo cura sulla rivista Chi. “Sicuramente la De Lellis è un personaggio ma è altrettanto sicuro che le corna fanno sempre e comunque notizia”, ha aggiunto il presentatore tv, che di recente è tornato in onda su Rai Uno con il programma serale S’è fatta notte.

Giulia De Lellis è il libro più venduto in Italia in questo periodo

Le corna stanno bene su tutto, uscito lo scorso 17 settembre, è da settimane in cima alla classifica dei libri più venduti in Italia. Solo nella prima settimana sono state vendute oltre 53 mila copie del libro di Giulia De Lellis.