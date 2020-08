Maurizio Costanzo, le nozze d’argento con Maria e le parole su Belen

Maurizio Costanzo è tornato a parlare dell’amore per Maria De Filippi nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip Vero. La coppia si è unita in matrimonio proprio il 28 agosto del 1995. Stesso giorno del compleanno del conduttore televisivo. Per lui quello con Maria era il quarto matrimonio. Un amore inaspettato, quello tra la conduttrice di Uomini e Donne ed il giornalista romano. I due, infatti, si incontrarono nel 1989 a Venezia ad un convegno sulla pirateria in occasione della Mostra del Cinema della città lagunare. Il giornalista era reduce dal fallimento delle nozze (brevissime) con la presentatrice televisiva Marta Flavi. Prima di lei, il conduttore era già stato sposato altre due volte: con Flaminia Morandi (da cui ha avuto i figli Saverio e Camilla) e con Lori Sammartino. A dispetto di tutto e tutti, il sodalizio con Maria De Filippi dura da 25 anni. Oggi, infatti, la celebre coppia dello showbiz festeggia le nozze d’argento.

Costanzo e Maria, vita da primati

Alla domanda se c’è qualcosa di sua moglie che non gli va a genio, Costanzo ha replicato: “Se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo mi sarei separato” – quindi ha aggiunto che sa già come si fa, visto che si è separato per ben tre volte. Ormai un dato è certo: Maurizio e Maria sono proprio fatti l’uno per l’altro. Durante l’intervista a Vero, il conduttore ha chiarito che non si è mai sentito scavalcato professionalmente dalla moglie. Maria De Filippi è considerata ‘il re Mida’ della televisione italiana. Ogni suo programma è un successo assicurato. Entrambi quindi, a modo loro, hanno contribuito a cambiare il mondo della tv italiana. Maurizio ha portato sul piccolo schermo il primo talk show, mentre lei ha fatto il primo talent.

Costanzo su Belen e De Martino

Costanzo non è particolarmente interessato al gossip, meno che meno quello riguardante i protagonisti di questa calda estate italiana. A chi, infatti, gli ha chiesto un commento sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sul punto il conduttore ha risposto caustico: “Non me ne può fregar di meno“, quindi ha aggiunto che non segue le notizie di questo genere.