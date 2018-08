Maurizio Costanzo si racconta: parole speciali per Maria De Filippi e il figlio Gabriele

Maurizio Costanzo parla del rapporto speciale con Maria De Filippi e il figlio Gabriele: l’intervista

Maurizio Costanzo, 80 anni, una famiglia allargata alle spalle, una carriera ricca di soddisfazioni e lei, Maria De Filippi, compagna nella vita e nel lavoro. Nel mese del suo compleanno il giornalista si racconta, e lo fa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi dove, passo dopo passo, ripercorre i momenti più importanti della sua vita. Nel farlo, ovviamente, non può fare a meno di citare i suoi cari. Una menzione speciale, però, Costanzo riserva al figlio Gabriele e alla moglie Maria. La conduttrice di Canale Cinque, in particolare, ha il merito di essersi conquistata secondo lui un posto di prestigio in televisione camminando sulle sue gambe, grazie alle sua capacità e alla sua empatia.

Maurizio Costanzo: la stima per Maria De Filippi

Tra tutte le persone che Costanzo ha introdotto al mondo dello spettacolo Maria De Filippi, ha spiegato lui, rimane quella che comunque è riuscita a fare più strada da sola. “Tra le tante che ho aiutato a decollare lei è quella che è arrivata più in alto” ha dichiarato Maurizio “Ha imparato sa sola, seguendomi, osservandomi”. La più grande dote della conduttrice? “L’attenzione agli altri” afferma il giornalista “Che poi altro non è che una forma di empatia […] Un talento indispensabile per chi fa il nostro lavoro. E poi non si monta la testa: pensa solo a fare bene il suo mestiere”.

Maurizio Costanzo e il suo affetto per il figlio Gabriele

Nella vita di Maurizio,da ben 14 anni, c’è anche un’altra persona speciale: il figlio Gabriele. “Quando è arrivato era solo un ragazzino, e come tutti i ragazzini meritava attenzione” ha raccontato Costanzo “Per lui l’ho avuta, e lo so perché mi ricordo bene i primi anni che abbiamo passato insieme. Un figlio adottato può dare grandi soddisfazioni, esattamente come tutti gli altri figli. Credo che il segreto sia proprio fare semplicemente il padre, di quello che è semplicemente tuo figlio”.