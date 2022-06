By

Ecco cosa ha detto il conduttore e ballerino a proposito dell’argentina tra gli applausi del pubblico in studio

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, si sa. Il conduttore e la showgirl, che si sono sposati nel 2013, si sono riconciliati di nuovo, dopo vari tira e molla in questi anni. Stavolta però il loro ritorno di fiamma è stato affrontato da entrambi con discrezione, senza sbandierarlo e senza confermarlo subito pubblicamente. Il 32enne, ospite del Maurizio Costanzo Show ieri sera, 1 giugno 2022, ha finalmente detto qualche parola a proposito del rapporto con Belen.

Stefano De Martino ha confermato in TV il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il conduttore 32enne è stato ospite ieri sera nel salotto di Maurizio Costanzo. Quest’ultimo non ha potuto fare a meno di fare una domanda a proposito dell’argentina al ballerino di Torre del Greco. “Come va con Belen?” lo ha incalzato il marito di Maria De Filippi.

Visibilmente emozionato e imbarazzato il padre di Santiago, dopo un attimo di silenzio accompagnato dagli applausi del pubblico in studio, ha risposto così:

“Bene, sì bene bene. È la verità. Come diceva una canzone, tutto il resto è vita”

Come va con Belén? Stefano De Martino risponde così… #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/TLn5GwbqfT — Witty TV (@WittyTV) June 1, 2022

Dopo queste parole il pubblico ha continuato a rumoreggiare mentre lui si è messo a ridere. L’ex ballerino di Amici, di solito molto schivo, non si è fermato qui e ha anche parlato della canzone con cui ha conquistato la madre di suo figlio. “Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta”, ha rivelato il 32enne.

Che De Martino e la Rodriguez siano di nuovo innamorati è cosa certa da tempo. Ciò che bisogna sottolineare è che il 32enne sembra sempre più a suo agio nel parlare pubblicamente del ritorno di fiamma con l’argentina. Basta pensare che solo quasi due mesi fa, ad aprile, durante la sua ospitata a Verissimo De Martino ha preferito glissare la domanda che Silvia Toffanin gli ha fatto a proposito di Belen, lasciando ancora qualche dubbio sulla loro relazione. Stavolta invece, al Maurizio Costanzo Show, ciò non è avvenuto, anzi.

Qualche giorno fa, poi, il conduttore di Bar Stella ha parlato della 37enne in un’intervista al Corriere della Sera, dicendo chiaramente di essere tornato insieme a lei ma di non avere intenzione di sposarla nuovamente.

Insomma, il tanto sperato ritorno di fiamma tra Belen e Stefano sembra essere qualcosa di davvero serio, che i diretti interessati stanno cercando di preservare in tutti i modi dai gossip senza comunque riuscire più a nascondere l’amore che provano l’uno per l’altra.