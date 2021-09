Maurizio Costanzo: “Ho fatto uno sbaglio, Maria De Filippi mi ha aiutato”

Maurizio Costanzo è tornato a parlare del suo legame con Maria De Filippi in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Il giornalista e conduttore 83enne non ha esitato a definirsi il maestro della presentatrice Mediaset ma ha ammesso che anche la moglie – nonostante la differenza d’età e d’esperienza – è stata in grado di aiutarlo a migliorare sul lavoro. Costanzo ha parlato di uno sbaglio che era solito compiere nelle sue trasmissioni e che è riuscito a correggere solo grazie al tempestivo intervento della De Filippi.

Maurizio Costanzo ha confidato che la moglie 59enne è molto attenta ai dettagli di ogni show e gli ha così insegnato il rigore vero:

“Si è accorta che c’erano volte in cui io, per noia, nei miei programmi trascuravo un po’ certi ospiti, li facevo parlare un po’ meno degli altri. E mi ha fatto capire che questo è uno sbaglio perché ognuno può avere cose importanti da dire. È stata una lezione importante. E io, alla mia età, ho ancora voglia di imparare”

La confessione di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha spiegato che lui e Maria De Filippi si guardano a vicenda volentieri sul piccolo schermo. Dei programmi della moglie il giornalista apprezza soprattutto C’è posta per te ma è divertito pure da Uomini e Donne. Anche se, va precisato, Costanzo non gradisce gli eccessi di alcune protagoniste del dating show. Costanzo ha inoltre assicurato che con la De Filippi si scambiano spesso consigli sui rispettivi lavori in modo da migliorare entrambi.

“Maria De Filippi è una delle poche persone da cui accetto di farmi consigliare. Io sono stato il suo maestro di tv e le ho insegnato tanto. Ma poi è stata lei a insegnare tanto a me”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sposati dal 1995 e hanno un figlio Gabriele, che oggi lavora a Witty, la piattaforma streaming di contenuti ideata dalla bionda conduttrice. Costanzo ha altri due eredi, Saverio e Camilla, nati da un precedente legame.

Maurizio Costanzo torna in tv con S’è fatta notte

Dal 27 settembre Maurizio Costanzo tornerà in televisione con la quindicesima edizione del talk show Rai S’è fatta notte. Come sempre andrà in onda in seconda serata, alle 00.45. L’atmosfera del format è quella di una chiacchierata tra amici, ha precisato il marito di Maria De Filippi.

Tra le ospiti della nuova edizione di S’è fatta notta la conduttrice Eleonora Daniele e l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Tutte e due saranno protagoniste della prima puntata, il cui tema sarà la lotta alla violenza sulle donne. Il programma sarà in più legato alla memoria di Enrico Vaime, l’autore e collaboratore di Costanzo scomparso lo scorso marzo.