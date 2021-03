Che Tempo che Fa, Fazio: “Grande perdita”. Morto Enrico Vaime

Il volto di Rai 3 ha annunciato in diretta la scomparsa dell’autore televisivo, radiofonico e conduttore. Grande dispiacere per lui

Nella puntata di domenica 28 marzo 2021 di Che Tempo Che Fa Fabio Fazio ha annunciato la morte di Enrico Vaime. Il conduttore, dispiaciuto, ha dichiarato che per lui è complicato dire quello che vorrebbe:

“È una gigantesca perdita personalmente, per la sua famiglia, per tutti i suoi amici, per lo spettacolo”

Un grande dispiacere per il conduttore del terzo canale della Tv di Stato. Per anni ha prestato alla radio anche la sua voce, in particolare si ricorda il programma Black Out, partito nel 1979 e tuttora in onda, che risulta il programma radiofonico più longevo della storia di Radiodue. All’epoca vi era un esordiente Fabio Fazio alle prime armi e da cui ha imparato tanto dall’uomo.

L’uomo si è spento all’età di ottantacinque anni al Policlinico Gemelli di Roma ed è stato uno degli autori più celebri della storia della radio e della televisione. In questi ultimi anni aveva avuto una fitta collaborazione anche con Maurizio Costanzo a S’è Fatta Notte, il programma in onda il sabato in seconda serata su Rai 1.

Uno dei primi commenti alla triste notizia su Enrico Vaime morto è stato quello del vice direttore del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo Fabio Di Iorio. In particolare, si legge sui social che era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. No c’è più e siamo tutti tanto più poveri.

Tanti i programmi radiofonici e televisivi fatti in Rai come Quelli della domenica, Canzonissima, Tante Scuse e Risatissima. Negli anni 2000 ha condotto Anni luce su La 7 e anche Omnibus Weekend, il magazine di Omnibus. Sempre su La7 è stato ospite fisso di Coffee Break condotto dal 2011 al 2013 da Tiziana Panella.

Enrico Vaime è morto: i lavori in tv con Maurizio Costanzo

L’ultimo lavoro fatto con Maurizio Costanzo è stato S’è Fatto Notte, ma negli anni Enrico Vaime ha fatto altri progetti con il conduttore e giornalista coi baffi. Negli anni 2010 e 2011 ha condotto su Rai 1 Memorie dal Bianco e Nero e Di Che Talento Sei? La sua comunicativa è sempre stata caratterizzata da un umorismo intelligente e da una ironia garbata ma pungente che nasceva spesso dalla nostalgia per un mondo ormai scomparso.