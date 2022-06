Maurizio Costanzo, “ecco il mio erede”: a sorpresa spunta il nome di Floris

Chiuderà stasera in seconda serata su Canale 5 la quarantesima edizione del Maurizio Costanzo Show. Lo storico talk show, trasmesso a partire dal 1982 nell’allora neonata Rete 4 di Mondadori, ha assistito a una pletora di grandi nomi nel corso dei diversi decenni di messa in onda. Un traguardo che lo stesso “padrone di casa” ha definito “abbastanza eccezionale“, in una recente intervista concessa a TvBlog. Ad alcune ore dal debutto della nuova puntata, infatti, Maurizio Costanzo si è sbottonato sul blog televisivo, rivelando anche chi, secondo lui, potrebbe essere il suo erede.

Il decano del piccolo schermo tornerà stasera, nella suggestiva cornice del Teatro Parioli, con l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. A prendere parte al programma saranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli, Piero Chiambretti, il duo comico foggiano Pio e Amedeo e Stefano De Martino. A loro si aggiungeranno anche Caterina Balivo, insieme al marito Guido Maria Brera, Barbara Palombelli, Maria Monsè e il direttore generale dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

In vista dell’attesissima puntata, Maurizio Costanzo ha ripercorso il successo che, ormai da quarant’anni, continua a conquistare il talk show. Una risposta del pubblico inaspettata, come ha precisato su TvBlog, confessando: “Non pensavo minimamente che durasse tanto, ma ricordo bene che all’inizio, ad ogni puntata, pensavo ‘Almeno questa è fatta’.”

Maurizio Costanzo sorprende con il nome del suo “erede”

Certo, di nomi grossi il decano dei giornalisti ne ha visti e non pochi. Eppure, ce n’è uno in assoluto che ancora non è riuscito a portare al Teatro Parioli. “Rispondo sempre a questa domanda: il Papa“, ha confessato Costanzo. Un rimorso ancor più accentuato per il conduttore, considerato il fatto che il Santo Padre si sia lasciato convincere da Fabio Fazio, presenziando a Che tempo che fa negli scorsi mesi.

Ma Maurizio Costanzo non è “solo” giornalista e conduttore. È anche spettatore, per sua stessa ammissione. In particolare, i programmi che segue abitualmente sono Di Martedì, condotto da Giovanni Floris, Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio e Porta a porta, condotto da Bruno Vespa. Proprio in una delle tre personalità del piccolo schermo, Costanzo ha individuato il suo erede.

A domanda diretta, infatti, il giornalista ha replicato sinteticamente: “Forse Floris.” Un nome inaspettato da parte del pubblico, che non avrebbe messo in cima tra le preferenze del conduttore 83enne. Eppure, Costanzo sembra aver individuato in Floris quelle caratteristiche per lui essenziali.