Parla Maurizio Costanzo: dubbi sulla lite tra Adriana Volpe e Magalli

Maurizio Costanzo, dubbi sulla lite tra Adriana Volpe e Magalli: parla il marito di Maria De Filippi

Litigio infinito tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, “che sia voluto?” A porre il dubbio non è una persona qualunque, bensì Maurizio Costanzo che, rispondendo ad alcune curiosità su una rubrica del magazine Chi, è tornato a parlare della querelle di lunga data tra i due conduttori, che, come è noto, arrivarono ai ferri corti durante la loro collaborazione a I Fatti Vostri (storico programma Rai). Di recente, con l’entrata di Adriana nella Casa del Grande Fratello Vip, il fatto ha ripreso quota (addirittura si è sussurrato di una possibile entrata di Magalli nel reality per un faccia a faccia con la Volpe. Peccato che lo spiffero, almeno ad oggi, si sia trattato soltanto di una ‘suggestione’ non supportata dai fatti). A proposito, ecco cosa ha detto il marito di Maria De Filippi…

“Non so nemmeno se sia vero che siano ricorsi alle vie legali”

“Non so chi abbia ragione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, ma so che del loro litigio si parla ormai da molto tempo”, esordisce Costanzo che poi pone qualche dubbio sulla vicenda: “Che sia voluto? Non so nemmeno se sia vero che siano ricorsi alle vie legali.” Parole alquanto inaspettate che si chiudono con un messaggio all’insegna della ‘pax’: “Personalmente li inviterei a provare a dimenticare e, magari, a tornare a lavorare insieme. Un obiettivo comune appiana molti contrasti.” Chissà se i due conduttori presteranno orecchio al saggio Costanzo. Nel frattempo, continuano a essere presenti in tv. Magalli sempre ‘solido’ in casa Rai, Adriana dalla ‘concorrenza’, impegnata al Grande Fratello Vip 4 di Canale 5.

Adriana Volpe protagonista al GF Vip 4

Dopo quasi due mesi di GF Vip, Adriana è uno dei personaggi che più ha lasciato il segno nella Casa più spiata d’Italia. Liti, consigli, prese di posizione, addirittura piccoli attriti con il marito (che ha digerito non troppo bene alcuni atteggiamenti della moglie) e tanto altro. Insomma, Signorini ci ha azzeccato. Dopotutto, prima del decollo del reality, lo aveva garantito che il cast non avrebbe deluso.