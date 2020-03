Adriana Volpe in lacrime, delusa dal marito spiazza: “Ora inizia il gioco”

Adriana Volpe in lacrime al Grande Fratello Vip: la delusione dopo la lettera del marito

Al Grande Fratello Vip Adriana Volpe non ha ricevuto una graditissima sorpresa dal marito. Roberto le ha inviato una lettera, che Alfonso Signorini ha fatto leggere nel corso della puntata di ieri. Le parole scritte dall’uomo hanno gettato immediatamente nello sconforto la conduttrice, la quale è apparsa abbastanza turbata. In particolare, Roberto lamenta alcuni atteggiamenti che la Volpe avrebbe tenuto con gli uomini della Casa. Scendendo nel dettaglio, le ha spiegato di essersi sentito a disagio durante determinati momenti vissuti da Adriana, come il calendario, un confessionale con Andrea Denver e un ballo. A questo punto, Roberto ha chiesto alla moglie ‘rispetto’, ricordandole che è sia madre che moglie. Il daytime di oggi vede la Volpe profondamente sconvolta per la lettera ricevuta dal marito. Non si aspettava di leggere certe parole e, mentre si lascia rassicurare da Antonella Elia, nella notte Adriana si dice pronta a mettersi ora completamente in gioco.

GF Vip, Adriana Volpe sconfortata dopo la puntata di ieri: la conduttrice prende una decisione

“Questa cosa qua per me è stata una mazzata infinita. Mettere in discussione tutto, non lo so. Non capisco che immagine sbagliata posso aver dato, non ho voglia di parlare”, dichiara Adriana profondamente sconfortata dopo la puntata di ieri. In confessionale la Volpe appare abbastanza provata e nella notte, prima di addormentarsi, ne parla con gli altri concorrenti. Antonella cerca di rassicurarla, notando i suoi occhi lucidi. Ma la conduttrice è davvero delusa dalla lettera del marito, al punto che ha una reazione inaspettata: si dice pronta a divertirsi davvero nella Casa. “Da domani inizio a divertirmi, ma proprio tanto. Ora inizia il gioco”, confessa Adriana alla Elia.

Adriana Volpe e Andrea Denver: il ragazzo si giustifica, Antonio Zequila intanto attacca ancora la conduttrice

E mentre Adriana rivela alla Elia di essere pronta a mettersi completamente in gioco, Andrea Denver si giustifica in confessionale. I due concorrenti sono stati molto vicini in queste settimane e, più volte, il ragazzo ha espresso parole positive sul fisico della conduttrice. “Non c’è assolutamente nessun tentativo di sabotare il matrimonio o cercare di dare fastidio a qualcuno”, dichiara Denver imbarazzato. Intanto, Antonio Zequila è ancora furioso con la Volpe. In confessionale, dopo quanto accaduto ieri, il concorrente fa una particolare affermazione: “Sono un grande stimatore di Magalli, lo saluto. Non ho bisogno di parlare, è la stampa che parla. Io sono un grande fan di Magalli”.