Maurizio Costanzo difende il lavoro di Laura Cremaschi

Maurizio Costanzo difende Laura Cremaschi

Nella consueta rubrica di Maurizio Costanzo su Nuovo Tv, il giornalista ha voluto rispondere ad una lettrice, Alice di Roma, che ha attaccato la showgirl Laura Cremaschi affermando che nel mondo dello spettacolo non c’è rispetto per tutti coloro che lavorano seriamente e che guadagnano con sacrificio uno stipendio. Costanzo ha così deciso di intervenire per difendere la Cremaschi. Il giornalista ha risposto che quello della showgirl, pur essendo un mestiere diverso da quelli classici, è pur sempre un lavoro e va definito tale soprattutto se ne consegue un guadagno in termini economici. Come dichiarato da Maurizio, al giorno d’oggi bisogna accettare il fatto che esistano dei lavori nuovi e moderni. Lo stesso Costanzo nel suo pezzo su Nuovo Tv ha voluto portare come esempio lampante tutto quello che ha creato Chiara Ferragni, da semplice influencer fino a diventare una imprenditrice.

Le parole di Maurizio Costanzo su Laura Cremaschi

Nel duro attacco rivolto alla Cremaschi la lettrice aveva voluto specificare come, secondo il suo parere: “Nel mondo dello spettacolo non c’è rispetto per chi lavora davvero e suda per portare i soldi a casa“. Alice ha poi continuato: “Laura Cremaschi ha detto che lei crea contenuti e si fa in quattro, e allora cosa dovrebbero dire gli operai che lavorano in fabbrica?”. Così nel suo articolo Costanzo ha risposto precisando che: “Piaccia o no, questo è il presente e il futuro della comunicazione. Queste persone hanno saputo individuare un pubblico ben preciso e interessi economici capaci di premiare il loro sforzo“. Maurizio ha poi concluso dicendo: “Se ci guadagnano vuol dire che lavorano. È solo un mestiere diverso da quelli tradizionali come il panettiere o l’impiegato. Se ne faccia una ragione“.

Laura Cremaschi: chi è la nuova Bonas di Avanti un Altro?

Laura Cremaschi, 30 anni e alta 1.65 circa, è la nuova Bonas di Avanti un Altro. Ma chi è nella vita privata la bellissima ragazza?! Laura è entrata nel mondo dello spettacolo a 19 anni, quando ha vinto un noto concorso di bellezza. La donna è infatti stata eletta Miss Padania. Prima di arrivare allo show condotto da Paolo Bonolis, la Cremaschi ha infiammato il web, più precisamente i suoi profili social. La showgirl è sempre stata una ‘curiosa’ appassionata di calcio. Laura ha sempre condiviso con i suoi followers i pronostici di svariate partite, ma a catturare l’attenzione è il come. Il risultato era infatti scritto o sul suo decolleté o sul suo lato b. Oltre ad essere nota al pubblico per queste sua iniziativa calcistica e per la sua apparizione ad Avanti un Altro, la ragazza è anche un’immobiliarista nell’azienda di famiglia.