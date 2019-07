Maurizio Costanzo difende Francesca Fialdini: “È stata sincera”

Francesca Fialdini e le polemiche del dopo La Vita in Diretta: Maurizio Costanzo la difende

Francesca Fialdini, la bella conduttrice toscana, è stata sotto i riflettori tv per diverso tempo, quando nella scorsa stagione ha condotto La Vita in Diretta con al fianco Tiberio Timperi. I due si sono lasciati andare spesso e volentieri a dei siparietti niente male e il gossip ha mormorato eccome sul loro rapporto. Entrambi, comunque, non torneranno al timone della trasmissione che, a settembre, vedrà due nuovi volti: quello di Lorella Cuccarini e del giornalista del Tg1 Alberto Matano. La Fialdini non dovrebbe però rimanere a bocca asciutta, secondo gli ultimi gossip che la riguardano dovrebbe sbarcare su Rai 3 con un nuovo programma e non solo. Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo ha difeso l’operato della collega e non sono mancati i complimenti.

Costanzo su Francesca Fialdini: “Ha dimostrato di saper gestire i tempi della diretta“

Nell’ultima puntata di La Vita in Diretta, la Fialdini ha salutato in lacrime il suo pubblico, sicura che quella sarebbe stata per lei l’ultima volta in quello studio. E così sarà! Sembra che possa avere una cambio di canale ed approdare su Rai 3. Il suo modo di fare e la sua professionalità non hanno, però, convinto i telespettatori da casa. Maurizio Costanzo che, sul settimanale Nuovo tiene una rubrica televisiva, ha colto l’occasione per esprimere tutta la sua vicinanza alla Fialdini. “Quella di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta è stata un’esperienza fatta di alti e bassi“, esordisce Costanzo, “Seppur con qualche intoppo ogni tanto, ha dimostrato di saper gestire i tempi della diretta. Il suo feeling con Tiberio Timperi non è stato sempre solido; i due, hanno colto più di qualche occasione per stuzzicarsi. Ma va sottolineato come la Fialdini abbia sempre fatto di tutto per spegnere le polemiche. E sminuire le critiche al riguardo“, commenta ancora Costanzo sulle pagine del settimanale.

Maurizio Costanzo e il consiglio per Francesca Fialdini

Una difesa eccellente quella di Maurizio Costanzo per la Fialdini. Il conduttore, inoltre, le ha anche dato un consiglio molto importante: “Io le auguro di restare sempre sincera“, spiega per ultimo Costanzo.