Maurizio Costanzo dice la sua su Asia Argento: le parole del giornalista

Maurizio Costanzo dice la sua sullo scandalo che ha coinvolto Asia Argento: le parole del giornalista

Come ogni settimana, nelle ultime pagine di Chi, Maurizio Costanzo viene spesso chiamato in causa per dire la sua su quelli che, secondo i lettori, sono i temi di attualità più controversi del momento. Al giornalista, questa volta, è stato chiesto per esempio di parlare delle accuse mosse dall’attore Jimmy Bennet nei confronti di Asia Argento (e recentemente rese note dal New York Times). Cosa ne pensa Maurizio Costanzo dello scandalo che ha coinvolto l’attrice? Qual è la sua opinione al riguardo? Interpellato sulla questione il giornalista non si è certo tirato indietro e, nell’ultimo numero di Chi, ha parlato di Asia Argento (condannando anche il “polverone mediatico” che nell’ultimo periodo l’ha travolta).

Maurizio Costanza difende Asia Argento: “Non riesco a schierarmi”

“Per alcuni anni della mia vita ho frequentato Dario Argento e sua figlia Asia” ha scritto Maurizio Costanzo nella sua rubrica “L’attrice avrà avuto 10 anni. La ricordo molto sveglia e intelligente”. Riguardo alle accuse di Jimmy Bennet e l’intero scandalo che ha coinvolto Asia, poi, Costanzo ha spiegato: “Sarò sincero, non riesco a dare un giudizio, a schierarmi”. Sull’attrice e su tutto quello che di lei hanno detto e scritto, però, il giornalista ha in fine scritto: “Asia pare avere malumori, ansie interiori che la portano a vivere in modo diverso, discutibile. Credo che solo un bravo psicoterapeuta possa riuscire ad aiutarla. Non certo il polverone mediatico”.

Asia Argento: a rischio la sua partecipazione a X Factor

Il caso esploso dopo la notizia pubblicata dal New York Times potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla vita lavorativa di Asia Argento. La sua partecipazione a X Factor, infatti, potrebbe essere messa a rischio proprio per questo, tant’è che c’è chi parla già di possibili sostituti. Tra tutti, per esempio, uno dei nomi più quotati pare essere quello di Simona Ventura. In merito al suo rimpiazzo, tuttavia, Sky Italia non si è ancora espresso. Per il momento, quindi, si attendono notizie ufficiali dalla rete.