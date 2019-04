Maurizio Costanzo contro Maddaloni: la critica dopo l’Isola dei famosi

Maurizio Costanzo contro Maddaloni: critiche dopo la proposta di matrimonio a l’Isola dei famosi

Maurizio Costanzo ogni settimana su Nuovo risponde alle curiosità e le domande dei lettori della rivista. Spesso queste coincidono con argomenti che hanno a che fare con la TV e il mondo dello spettacolo in generale e, nell’ultimo numero del magazine, qualcuno ha invitato il giornalista a commentare l’ultima puntata de l’Isola dei famosi. Di tutta la diretta, però, a Maurizio Costanzo è stato chiesto di dire la sua sulla proposta di matrimonio di Marco Maddaloni alla sua Romina. Non è la prima volta che vediamo un volto noto del mondo dello spettacolo fare una cosa del genere in televisione ma, comunque, questa è diventata una prassi che non sembra convincere molto Costanzo.

Costanzo commenta l’Isola dei famosi: ecco cosa pensa della proposta di matrimonio in diretta di Marco Maddaloni

Cosa pensa Maurizio Costanzo della proposta di matrimonio in diretta fatta da Marco Maddaloni a Romina a l’Isola dei famosi? “Credo che non sia giusto spettacolarizzare un momento così romantico e privato”, ha scritto il marito di Maria De Filippi. La sua riflessione, però, non voleva essere un attacco personale al vincitore del reality. Il giornalista, difatti, su Nuovo si è limitato a esprimere il proprio pensiero su un fatto che, secondo lui, sarebbe dovuto rimanere privato e non sulla scelta del judoka in sé.

Marco Maddaloni dopo la vittoria a l’Isola dei famosi progetta il matrimonio con Romina: la data è stata scelta

Marco Maddaloni, a prescindere da tutto e tutti, recentemente ha dichiarato a Mattino Cinque di starsi già muovendo per organizzare le nozze con Romina. La coppia, riunitasi dopo l’Isola dei famosi, avrebbe già scelto il giorno in cui celebrare il lieto evento. Salvo cambiamenti dell’ultimo momento e qualora i preparativi dovessero procedere senza intoppi, Maddaloni e Romina sperano di sposarsi il 14 luglio. La data, però, è in attesa di conferma.