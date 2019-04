Marco Maddaloni matrimonio: l’ex naufrago annuncia la probabile data

Marco Maddaloni si sposa con Romina dopo l’Isola dei Famosi: il vincitore svela la probabile data

Marco Maddaloni, ospite a Mattino 5, annuncia la probabile data del suo bcon Romina, la madre dei suoi figli. I due si sono sposati in comune, qualche anno fa. E ora il vincitore dell’Isola dei Famosi ha intenzione di convolare a nozze sotto gli occhi di Dio, per permettere anche ai genitori di Romina di vederla in abito da sposa. Questo è ciò che lui stesso ha dichiarato nel corso della finale del noto reality. In studio, poco prima della sua vittoria, ha fatto la sua proposta di matrimonio a Romina in diretta. Questo momento ha emozionato un po’ tutti e ora Maddaloni rivela di avere una data. Marco annuncia di aver scelto il giorno perfetto per sposare la sua Romina: il 14 luglio. Si tratta di un giorno speciale per entrambi, visto che si tratta del loro anniversario: “A me piacerebbe farlo il 14 luglio, che compiamo 10 anni di fidanzamento”. Una data importante, che potrebbe essere resa ancora più speciale con il matrimonio in chiesa. Ma ci sono ancora dei fattori da considerare.

Marco Maddaloni vorrebbe sposarsi presto con Romina: la verità sul matrimonio in comune

Il 14 luglio non è la data certa del matrimonio di Maddaloni e Romina. Infatti, lo stesso judoka ammette che si tratta di una sua scelta, ma ancora deve prendere in considerazione vari fattori. In particolare, Marco rivela che dovrà prima capire se saranno disponibili tutti i parenti. Maddaloni afferma che il 14 luglio potrebbe essere una data rischiosa, in quanto spesso in quel periodo si parte in vacanza. Nel frattempo, l’ex naufrago spera di poter convolare a nozze con Romina il giorno in cui compiranno 10 anni di fidanzamento. Federica Panicucci gli chiede di chiarire il dettaglio sul suo matrimonio in comune. Infatti, dopo la finale sono molti i telespettatori che non riuscivano a comprendere come, diversi anni fa, uscirono delle foto sulle loro nozze sui giornali. Maddaloni spiega di essersi sposato in comune con Romina, per una cosa burocratica. Avrebbero voluto celebrare anche il matrimonio in chiesa, ma alcuni problemi ostacolarono questo loro desiderio.

Marco Maddaloni e il gesto dopo la vittoria all’Isola dei Famosi

Maddaloni fa un gesto molto importante dopo la sua vittoria all’Isola. Come aveva già rivelato Alvin, Marco non terrà i soldi vinti nel reality. “Ha deciso di privarsi della vittoria per devolvere tutto”, spiega la Panicucci. “Mio padre ha una Onlus, dove facciamo del bene al quartiere a Scampìa”, afferma Maddaloni spiegando di voler aiutare, come sempre, il suo quartiere.