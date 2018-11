Maurizio Costanzo, nuove dichiarazioni sul Gf Vip: quello che pensa delle coppie nate all’interno del reality

Quando Maurizio Costanzo esprime un suo pensiero lo fa sempre con cognizione di causa e giustificando le sue posizioni con ragionamenti mirati e precisi. Questa volta, interpellato come ogni settimana da Chi, il conduttore ha detto la sua sul Grande Fratello Vip, concentrandosi in particolare sugli amori nati (in questa edizione e non solo) all’interno della Casa. Cosa pensa di queste coppie Costanzo? “Per esperienza so che spesso gli autori di un programma impegnativo come un reality sono abili nel costruire amori e dissapori” ha risposto il marito di Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip: Maurizio Costanzo dice la sua su Elia Fongaro e Jane Alexander

“È anche vero però che, in una coabitazione forzata per molte settimane, non è così improbabile che tra un uomo e una donna possa nascere un interesse o, addirittura, un sentimento” ha ribadito Maurizio Costanzo. Queste le parole con cui, su Chi, il conduttore ha spiegato il suo pensiero sulle cosiddette “coppie da reality”. Elia Fongaro e Jane Alexander? “Non mi chiedete se siano davvero innamorati o no” ha ribadito Costanzo. Perplessità quelle di Maurizio che, ad onor del vero, oggi sembrano avere in molti. Riusciranno i due, una volta usciti, a far ricredere i più scettici?

Grande Fratello Vip, Jane Alexander si è sentita male nella notte: ecco cosa è successo

Notte movimentata quella appena trascorsa per Jane Alexander al Grande Fratello Vip. L’attrice, a seguito di una discussione con Walter Nudo (cui motivi sono stati spiegati ampiamente nel seguente articolo), ha accusato una forte nausea e, subito dopo, ha avvistato gli altri concorrenti in Casa di starsi sentendo male. Dopo alcuni attimi tesi, però, Jane si è ripresa e, una volta calmatesi le acque, si è anche chiarita e ha fatto pace con Walter.