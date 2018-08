Maurizio Costanzo: “Ecco quando ho capito che dovevo sposare Maria”

Maurizio Costanzo parla della proposta di matrimonio a Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è tornato a parlare del matrimonio con Maria De Filippi, che va avanti da ben 26 anni. Cosa rara nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto per il giornalista che prima di incontrare la conduttrice è stato sposato altre tre volte. Ma Maria si è rivelata fin da subito quella giusta, in particolar modo dopo l’attentato nel quale è rimasta coinvolta insieme a Costanzo. Il 14 maggio 1993 la mafia ha tentato di far saltare in aria l’auto su cui viaggiavano Maria e Maurizio. Una vendetta per la maratona tv che quell’anno Costanzo ha fatto contro la criminalità organizzata. Senza dimenticare l’amicizia che legava lo scrittore a Giovanni Falcone, morto l’anno prima. “In via Fauro a Roma tentarono di far saltare in aria l’auto su cui viaggiavo, con un autobomba che fece alcuni feriti e moltissimi danni e che solo per un caso fortunato non fece dei morti. La bomba esplose quando la macchina su cui viaggiavo con la mia futura moglie Maria De Filippi aveva appena girato l’angolo: se fosse esplosa pochi istanti prima saremmo morti tutti e due”, ha raccontato Costanzo al settimanale DiPiù.

Dopo l’attentato Maurizio Costanzo ha chiesto la mano di Maria

“Fu proprio il fatto di aver visto la morte in faccia con lei che mi spinse a chiedere Maria in moglie, perché capii una cosa fondamentale: “È lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò”, pensai”, ha aggiunto Maurizio Costanzo. Che ha così svelato quando ha capito di amare alla follia la sua quarta e attuale moglie. Perché il matrimonio tra Maria e Costanzo è durato più degli altri legami? Maurizio non sa spiegarlo, a volte è solo questione di incontri fortuiti. “Posso dire solo che nella vita, a volte, scatta una magia: nella mia è scattata quando ho conosciuto lei”, ha puntualizzato il conduttore.

Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi è quella giusta”

“I 26 anni che ho passato con Maria mi fanno capire che la donna giusta, quella che aspettavo da sempre, era lei. Maria mi ha reso padre per la terza volta, perché l’adozione di nostro figlio Gabriele è stato il momento più importante della nostra vita insieme”, ha sottolineato Maurizio Costanzo. Che ha pure svelato di non dormire mai insieme alla moglie: i due hanno camere separate.

Prima di sposare la De Filippi nel 1995, Maurizio è andato all’altare con: la fotoreporter Lori Sammartino, la giornalista Flaminia Morandi e la conduttrice tv Marta Flavi. Da Flaminia ha avuto due figli: Camilla, che lavora come sceneggiatrice, e Saverio che fa invece il regista. Negli Anni Ottanta Costanzo ha avuto una lunga relazione – che non è andata oltre la convivenza – con Simona Izzo.