Maurizio Costanzo torna ad attaccare Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis

Maurizio Costanzo critica la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli

Maurizio Costanzo è tornato a criticare Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Il motivo? L’atteggiamento dell’imprenditrice sui social network, e in particolare su Instagram, dove mostra senza pudore la sua vita agiata e ricca di privilegi. Foto e video che in passato hanno già attirato critiche e polemiche tra gli utenti. Il marito di Maria De Filippi ha detto la sua nella rubrica che tiene da tempo sul settimanale Nuovo Tv. Il giornalista ha invitato Sonia ad avere un comportamento più moderato e a non cercare a tutti i costi di provocare i numerosi follower che di certo non possono permettersi gli stessi lussi.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo su Sonia Bruganelli

“Vorrei suggerire alla Bruganelli di lasciare perdere i social e di condurre la sua vita lontano da pettegolezzi e facile critiche. La moglie di Bonolis ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo Bonolis. Pure io mi chiedo: che bisogno ha di raccontare come viaggia sui social? Perché vuol far parlare di sè?”, ha scritto Maurizio Costanzo sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, a proposito dell’ultima lamentela di Sonia, che su Instagram ha annunciato di non essere più intenzionata a prendere voli di linea per i continui ritardi. Ma questa non è la prima volta che Costanzo bacchetta la moglie di Bonolis.

Non è la prima volta che Costanzo critica la moglie di Bonolis

“Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consensi e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo. Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza!”, aveva detto qualche mese fa il conduttore su Sonia Bruganelli.