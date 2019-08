Maurizio Costanzo a Fiorello: “Torna a fare televisione”

Maurizio Costanzo esprime la sua stima nei confronti di Fiorello: ecco come lo ha scoperto

Che Fiorello sia uno degli showman più amati dal pubblico italiano è indiscusso. La sua bravura e il suo talento hanno sempre conquistato tutti, telespettatori e addetti ai lavori. Tra questi, in particolare, c’è un fan molto conosciuto dagli affezionati al piccolo schermo, ovvero: Maurizio Costanzo. Il conduttore, in un articolo scritto e pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni, ha voluto esprimere oggi tutta la stima e l’affetto che prova per Fiorello. Ne è passato di tempo da quando Costanzo ha scoperto Rosario in un villaggio turistico in Sicilia. Allora decise di portarlo in televisione al suo fianco e, poi, di affidargli un programma che lo portò al successo: il Karaoke.

Maurizio Costanzo a ruota libera: ecco cosa pensa di Fiorello

“Negli anni in cui ho lavorato con Fiorello mi sono sempre divertito molto”, ha scritto Maurizio Costanzo su Tv Sorrisi e Canzoni. Il marito di Maria De Filippi, come lui stesso ha spiegato, è sempre stato consapevole del grande talento di Fiorello. Sebbene quest’ultimo abbia preferito negli ultimi anni lavorare in radio (portando a casa anche in questo caso un successo dietro l’altro) Maurizio è convinto che il conduttore possa ancora dare tanto al mondo della Tv. A tal proposito Costanzo ha scritto: “Approfitto di questa occasione, caro Fiorello, per invitarti a fare televisione, perché ho voglia di rivederti”.

Fiorello e Michelle Hunziker presto in tv insieme? “Qualcosa bolle in pentola”

Fiorello in Tv potrebbe ritornare presto, magari accanto a Michelle Hunziker. I due, proprio recentemente, hanno condiviso un video sui social dove hanno fatto sapere di stare lavorando a qualcosa insieme. “Qualcosa bolle in pentola”, ha detto divertito Fiorello mostrandosi su Instagram insieme alla collega. Cosa? Non lo sappiamo ancora, ma qualcosa ci dice che presto lo scopriremo.