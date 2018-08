Maurizio Costanzo, 80 anni, intervista inedita all’Ansa: Maria e la Tv

Maurizio Costanzo, prossimo agli 80 anni: arriva l’intervista inedita all’Ansa: quella volta con Maria De Filippi, la Tv e il sogno di intervistare il…

Maurizio Costanzo, prossimo agli 80 anni (li compirà il prossimo 28 agosto), si è concesso all’Ansa dal suo ritiro estivo ad Ansedonia per un intervista intima, dove ha fatto il sunto di una carriera infinita. Naturalmente non sono nemmeno mancate le parole per la moglie Maria De Filippi. Il giornalista ha ripercorso le tappe e i momenti salienti della sua vita e prima di tutto ha voluto rendere grazie al fato per essere giunto in forma a un’età non più giovanissima. “Ottant’anni… Il momento giusto per ringraziare di essere arrivato fino a questa età – spiega Maurizio -. Per guardare al futuro, ma spesso anche al passato. E per sentirsi molto fortunato: sto bene, ancora riconosco, ho tre figli e quattro nipoti”.

Il marito di Maria De Filippi: un successo lungo decenni

“Fin da ragazzo sognavo di fare il giornalista – racconta sempre Costanzo -. Ho fatto la radio, la tv: sono in video da 42 anni. Ma la voglia ce l’ho ancora, è la stessa di quel ragazzo di tanti anni fa… Forse è un po’ una malattia”. Una ‘patologia’ e una verve che gli permetterà di essere protagonista in tv e non solo anche la prossima stagione: “A settembre riparte in seconda serata su Canale 5 L’intervista, con un primo ciclo che si alternerà con sei serate del Costanzo show. Poi condurrò un altro ciclo di Interviste e altri sei appuntamenti con il talk”. Senza scordarsi il Radio Costanzo Show, nel week end su Radio 105. Il giornalista è un vero e proprio stacanovista, rodato da anni e anni di lavoro in cui ha intervistato praticamente tutti: Berlusconi, Maradona, Pietro Maso. Romina Power… Tuttavia il suo perno rimane Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo: “Quella volta che intervistai Maria… Sogno il Papa”

“L’intervista alla quale sono affezionato di più? Il faccia a faccia con Maria: è stato un confronto molto vero e ha fatto record“, sottolinea Costanzo che rimarca pure i dati dello share superiore al 22% (con picchi vicini al 26% nella puntata del febbraio 2017 in cui è stato protagonista con la moglie) . Ma c’è un segreto per l’Intervista? “Essere soli, io e l’altro, in una sorta di scatola: ci si dimentica, in qualche modo, di stare in tv e questo permette all’interlocutore di aprirsi”. Un ospite che sogna? L’idea è chiara: “Lo dico sempre: il Papa. Sperando che prima o poi un papa legga le mie dichiarazioni e ci pensi su”.