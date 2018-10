Maurizio Battista sul GF Vip: “La parte negativa di questo show sono i grandi”

Maurizio Battista spiega i motivi del suo abbandono

Dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Maurizio Battista ha iniziato a rilasciare interviste. La sua idea sui suoi ex coinquilini si fa, man mano, sempre più chiara. Una permanenza durata troppo poco per Battista. Una scelta, la sua, presa in base all’aria che si iniziava a respirare nella Casa più spiata e chiacchierata d’Italia. A Tv Blog, il comico ha dichiarato le testuali parole: “Sono andato via perché sentivo che stavamo tirando troppo la corda”, poi aggiunge: “Là dentro se sei te stesso sei fregato, devi essere due stessi. Sono state settimane intense, ho fatto il mio”.

Battista si dice fortemente deluso da Eleonora Giorgi

Quando a Battista viene chiesto da chi si sente maggiormente deluso, non sembra avere dubbi nell’esporre la sua idea: “In assoluto Eleonora Giorgi, si espone in un certo modo facendo finta di essere quello che non è. La gente lo vede. La parte negativa di questo show sono stati i grandi, invece di dare un esempio e dare messaggi positivi sono stati i peggiori”. Spesso protagonista di discussioni e litigi vari, la Giorgi, secondo Maurizio, ha fatto passare un messaggio assolutamente sbagliato a casa.

Maurizio Battista è comunque soddisfatto della sua esperienza

Seppur durata pochissimo, il comico Battista sembra fare un bilancio positivo della sua esperienza all’interno del reality show. Rivela, infatti, e conclude: “E’ stata una bella esperienza, è una ricerca al proprio interno, non mi sono ancora ripreso. Il programma ha un valore antropologico, ho scoperto l’anima e ho sofferto molto. Se vai al Grande Fratello Vip ad una certa età con uno zaino di pensieri, poi vengono fuori. Non sono un venticinquenne che ha un approccio come di chi va al villaggio. Ho fatto tre settimane a trecento all’ora, è stata dura. Però mi porto via tante cose belle. Rientrato a casa mi sono trovato diverso, migliore”.