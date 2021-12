Maurizio Battista, rottura con Alessandra. Parla lei: “Non so se è definitiva”

Come un fulmine a ciel sereno Maurizio Battista ha annunciato la rottura dalla sua compagna, l’attrice teatrale Alessandra Moretti. I due erano legati dal 2014 e hanno una figlia, Anna, di cinque anni. La Moretti non ha preso bene l’annuncio del comico e l’ha pubblicamente attaccato sui social network. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv ha svelato ulteriori dettagli, chiarendo che la crisi andava avanti da tempo.

Alessandra Moretti ha spiegato di non aver apprezzato il gesto di Maurizio Battista: la 34enne voleva mantenere la separazione privata e lontana dal chiacchiericcio mediatico. A quanto pare è stata Alessandra a chiedere una pausa perché quel momento no andava avanti da troppo tempo, dalla scorsa estate. Tanto che i due hanno fatto vacanze separate. La Moretti ha scelto di non rendere noti i motivi di questo allontanamento ma ha fatto sapere:

“C’erano molte incomprensioni, Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono più riuscita a tollerare. C’erano poche attenzioni e troppa gelosia”

Alessandra Moretti ha inoltre rivelato che questa non è la prima crisi che affronta con Maurizio Battista. Al momento, dunque, non sa dire con certezza se questo sia davvero un addio definitivo. Alessandra ha precisato che da quando è nata la figlia si è sempre presa cura della sua famiglia e ora ha voglia di pensare un po’ di più a se stessa, ai suoi sogni e desideri.

La storia d’amore tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti

Maurizio Battista, 64 anni, ha alle spalle due matrimoni falliti. È padre di Simone e Federica, nati dal suo primo matrimonio e ormai adulti. Genitore e figli non si vedono e sentono da anni. A quanto pare questa frattura si è venuta a creare dopo che Maurizio ha iniziato una relazione con Alessandra, che ha la stessa età della sua secondogenita.

Alessandra Moretti è un’attrice teatrale classe 1987. Ha conosciuto Maurizio Battista durante uno spettacolo e da allora non si sono più mollati. La figlia è stata chiamata Anna come la madre che non c’è più del comico romano. La donna è venuta a mancare per un tumore ai polmoni quando il figlio aveva appena 20 anni.