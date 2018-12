Maurizio Battista: protagonista con Io sono Battista su Italia 1

Maurizio Battista protagonista del one-man-show Io Sono Battista: il 27 dicembre su Italia 1

Il comico romano Maurizio Battista, reduce dalla breve esperienza al GF Vip 3, si avvicina ad un traguardo importante per la sua carriera. Nel 2019, infatti, festeggerà 30 anni dalla prima apparizione televisiva, che avvenne nel Fantastico targato Montesano. Per l’occasione, Battista sarà il protagonista del one-man-show Io Sono Battista che andrà in onda nella prima serata di giovedì 27 dicembre su Italia 1. Dal Teatro Colosseo di Torino, Maurizio Battista darà vita ad un grande spettacolo incentrato sui cavalli di battaglia che hanno costellato la sua carriera. Qualche esempio? Non mancheranno sketch sui problemi di coppia e sugli annunci pubblicitari più strani, che come al solito strapperanno grandi risate al pubblico in sala e da casa. La regia dell’evento sarà affidata a Lele Biscussi, mentre l’accompagnamento musicale vedrà alla consolle la presenza della DJ siberiana Anfisa Letyago.

Maurizio Battista in onda su Italia 1 con un grande show comico

Il comico e presentatore romano tra qualche ora calcherà il palco del Teatro Colosseo di Torino, che incornicerà uno show molto divertente nella prima serata di Italia 1 del 27 dicembre. L’appuntamento si preannuncia davvero imperdibile, con battute e gag ricche di spirito. “Non ho bisogno di scrivere pezzi comici… la mia vita reale è tutta un pezzo comico“, dichiara l’attore. Scene di vita quotidiana, ironiche e dirette, permetteranno allo spettatore di riconoscersi a pieno nel racconto di Maurizio Battista. Un altro imprescindibile ed immancabile elemento sarà l’interazione con il pubblico in platea, che durante l’intera serata sarà scherzosamente chiamato in causa dal comico.

Maurizio Battista e Alessandra: è tornato il sereno

Nel mese di agosto la storia tra il comico Maurizio Battista e la compagna Alessandra sembrava volgere al capolinea. “Ci sono vari motivi, non è facile raccontarli”, ha annunciato diversi giorni fa via Facebook”, dichiarava Battista, aggiungendo: “L’importante è dire che d’ora noi non faremo comunque mancare il nostro amore alla piccola Anna, il frutto più bello di questa storia. Questo è quanto accadeva mesi fa. Ma a settembre, ancor prima dell’entrata del comico nella casa del GF Vip 3, è stata la giovane Alessandra a confermare una splendida notizia: “Ci eravamo lasciati ma siamo tornati insieme”.