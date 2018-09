Maurizio Battista e Alessandra sono tornati insieme: arriva la conferma

Perché Maurizio Battista e Alessandra si erano lasciati

Maurizio Battista e la compagna Alessandra stanno di nuovo insieme. I più attenti lo hanno già notato durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, quando il comico ha pubblicamente detto “ti amo” alla donna, presente nello studio di Maria De Filippi. Ora la conferma arriva dal settimanale Diva e Donna, che ha intervistato il romano prima dell’inizio del reality show di Canale 5. “Ci eravamo lasciati ma siamo tornati insieme. Dopo 4 anni insieme un equivoco ci sta. Faccio le serate e può capitare di incontrare qualche ex che viene a vedere lo spettacolo e Alessandra non ha preso bene questo incontro casuale”, ha confidato Battista al magazine di Cairo Editore.

Maurizio Battista e Alessandra hanno una figlia di 2 anni

“Lei è giovane, ha un carattere sanguigno, abbiamo fatto una bella litigata… Ma non era successo nulla, tra noi il sentimento c’è e abbiamo chiarito. Siamo d’amore e d’accordo. Lei è una persona speciale, grande per la sua età e io piccolo per la mia”, ha aggiunto Maurizio Battista, anagraficamente di 30 anni più grande della compagna. I due non sono sposati ma hanno già una figlia, la piccola Anna, chiamata così in onore della madre defunta di Battista. La bambina ha due anni ed è molto legata ai genitori.

Maurizio Battista e la sua grande famiglia allargata

Prima di conoscere Alessandra, Maurizio Battista è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio ha avuto due figli ormai grandi, Simone e Federica. L’incontro con Alessandra è avvenuto in teatro ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Tanto che a pochi mesi dal primo incontro hanno subito cercato di avere un bambino.