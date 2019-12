Maurizio Battista, la figlia di 3 anni in ospedale: “Ecco cosa è successo”

Perché la figlia di Maurizio Battista è finita in ospedale qualche giorno fa

Ha destato tanta preoccupazione nei giorni scorsi il ricovero della piccola Anna, la figlia di Maurizio Battista. Qualche settimana fa il comico romano ha condiviso un post piuttosto preoccupante circa le condizioni di salute della bambina avuta dall’attuale compagna Alessandra Moretti. Pur ringraziando i fan per il supporto e la vicinanza l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai svelato il motivo per il quale la bimba è finita in ospedale. Almeno fino ad oggi, visto che in un’intervista al settimanale Di Più Tv l’artista ha svelato tutto, confidando che Anna ha avuto una brutta bronchite.

La figlia di Maurizio Battista è stata ricoverata per bronchite

“Nei giorni scorsi Anna è stata ricoverata in ospedale per una brutta bronchite. Ora sta bene, è tutto finito, però ci siamo presi un bello spavento”, ha raccontato Maurizio Battista alla rivista edita da Cairo Editore. “Essere diventato di nuovo padre alla mia età lo considero un privilegio. Anna mi ha fatto rinascere, mi ha ridato l’energia di un ragazzino. E mi ha fatto ricominciare ad amare il Natale”, ha aggiunto il 62enne.

La famiglia allargata del comico e attore Maurizio Battista

Maurizio Battista ha chiamato la figlia Anna in onore della madre defunta. La piccola è frutto della grande storia d’amore con Alessandra Moretti. Una storia molto criticata sul web per via della differenza d’età: ben 30 anni. Da un precedente matrimonio Battista ha avuto altri due figli, ormai grandi, con i quali non ha alcun tipo di rapporto.