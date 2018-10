Maurizio Battista in lacrime: da anni non ha più rapporti con i figli grandi

Maurizio Battista a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip: il rapporto che non c’è con i figli più grandi

Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip Maurizio Battista è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il comico romano si è emozionato nel riguardare le immagini della madre Anna, morta quando aveva solo venti anni. Ma l’attore ha avuto difficoltà a parlare pure del rapporto con i suoi figli più grandi, che è praticamente inesistente. Battista ha confidato di non parlare né sentire da anni Simone e Federica, i figli ormai adulti nati dal suo primo matrimonio. A quanto pare questa frattura si è venuto a creare dopo che Maurizio ha iniziato una relazione con Alessandra, che ha la stessa età di Federica ovvero 32 anni.

Le parole di Maurizio Battista sul rapporto con i figli

“Non ho rapporto con i due miei figli più grandi, sono tanti anni che non ci parliamo. Non ho fatto niente di male”, ha detto Maurizio Battista a Verissimo. “C’è qualcuno che non ha digerito la mia nuova situazione, la nuova famiglia”, ha aggiunto l’uomo. Che nel 2016, grazie ad Alessandra, è diventato padre per la terza volta di Anna, chiamata così in onore della madre defunta. L’ex gieffino ha poi osservato: “In passato io ho giudicato mio padre per una cosa e ora sono stato giudicato io. La ruota gira nella vita…Ad ogni modo io vado avanti”.

La vita privata di Maurizio Battista: 2 matrimonio e 3 figli

Maurizio Battista è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio, quello di gioventù, sono nati Simone e Federica mentre dalle seconde nozze con Giusy non ci sono stati eredi. Il legame con Alessandra va avanti dal 2015 ma, nonostante l’arrivo della piccola Anna, i due non sono ancora convolati a nozze.