Maurizio Battista figlia in ospedale: ecco come sta ora la piccola Anna

Come sta la figlia di Maurizio Battista in ospedale: aggiornamenti e ultime news

Sospiro di sollievo per Maurizio Battista. La figlia più piccola del comico romano, Anna, è stata portata in ospedale nelle ultime ore per un problema ancora non specificato. Dopo che il post Facebook dell’attore ha messo in allerta i fan ci ha pensato la compagna Alessandra Moretti a rassicurare tutti. La 32enne, vista pure al Grande Fratello Vip quando Battista era uno dei concorrenti, ha rivelato su Instagram (foto più in basso) che la situazione della figlia è in netto miglioramento. La Moretti ha ringraziato tutte le persone che hanno speso parole di affetto e incoraggiamento per la sua famiglia, che oggi è più unita che mai nonostante le critiche e le malelingue del passato. La relazione tra Maurizio e Alessandra ha fatto discutere molto per via della differenza d’età: Battista è più grande della Moretti di ben trent’anni.

Alessandra Moretti rassicura tutti sulla figlia Anna

“Anna sta molto meglio, grazie a tutti per i cari messaggi. Colgo l’occasione per ringraziare i medici amorevoli dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù”, ha scritto Alessandra Moretti su Instagram.

La famiglia allargata del comico e attore Maurizio Battista

Maurizio Battista ha chiamato la figlia Anna in onore della madre defunta. Da un precedente matrimonio Battista ha avuto altri due figli, ormai grandi, con i quali non ha alcun tipo di rapporto.