Maurizio Battista preoccupato: la figlia di 3 anni è in ospedale

La figlia di Maurizio Battista è in ospedale: lo sfogo del comico

Ore di ansia e apprensione per Maurizio Battista. La figlia minore del noto comico è infatti stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social network, dove ha voluto ringraziare lo staff dei medici che si sta prendendo cura della piccola Anna. Battista ha poi sottolineato che la sua bambina è molto forte e che sta facendo il possibile per guarire. Anche la compagna Alessandra Moretti ha fatto sapere su Instagram di essere in ospedale accanto alla figlia. La giovane ha chiesto ai fan di non fare domande sui prossimi spettacoli teatrali dell’attore in un momento del genere. Né Alessandra né Maurizio hanno però chiarito il tipo di problema che sta riscontrando in questi giorni Anna e che ha spinto i genitori ad un ricovero immediato.

Le parole di Maurizio Battista sulla figlia Anna in ospedale

“Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma…e si…le Annarelle sono forti…”, ha scritto Maurizio Battista su Facebook, condividendo uno scatto che ritrae la mano della figlia attaccata ad una flebo. Il comico non ha aggiunto per ora ulteriori dettagli. Poco dopo è apparso un messaggio condiviso dalla compagna Alessandra: “Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie”.

La famiglia allargata del comico e attore Maurizio Battista

Maurizio Battista ha chiamato la figlia Anna in onore della madre defunta. La piccola è frutto della grande storia d’amore con Alessandra Moretti. Una storia molto criticata sul web per via della differenza d’età: ben 30 anni. Da un precedente matrimonio Battista ha avuto altri due figli, ormai grandi, con i quali non ha alcun tipo di rapporto.