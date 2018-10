Maurizio Battista e Eleonora Giorgi si sparlano a vicenda: tensione al GF

Grande Fratello Vip, Maurizio Battista e Eleonora Giorgi non si piacciono: lite all’orizzonte

Aria di grande tensione al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia sembrano iniziare ad arrivare le prime antipatie e dissapori tra i concorrenti. Tra tutti, quelli che proprio non riescono ad andare d’accordo sono Maurizio Battista e Eleonora Giorgi. Il comico e l’attrice pare non siano in grado di trovare un punto di incontro per poter convivere in pace. A Roma piove e gli inquilini del reality-show sono costretti a restarsene tra tra le quattro pareti della Casa, senza poter uscire nemmeno in giardino. Riuniti tutti a pranzo, alcune persone si sono lasciate andare al racconto di qualche simpaticissima barzelletta. La Giorgi pare essere quella che ha gradito meno di tutti il modo di fare ironia di Battista. È proprio a Valerio che la donna ha svelato di non amare moltissimo le barzellette in generale.

Maurizio Battista non sopporto Eleonora al GF Vip: pettegolezzi in Casa

Subito dopo il pranzo, Maurizio si è confidato con Jane e successivamente con la Marchesa d’Aragona. Ad entrambe le donne, Battista ha confessato di non riuscire a sopporto il modo di fare di Eleonora. Secondo l’uomo, la donna ha degli atteggiamenti non molto carini e anche un po’ troppo altezzosi. A quanto pare, anche Daniela ha rivelato di pensarla esattamente come lui. Ancora una volta, il concorrenti del GF Vip ha ribadito la sua volontà di lasciare il reality-show di Canale 5 prima che perdi la pazienza, finendo poi al centro di qualche scomoda e accesa discussione. In ogni caso, la Marchesa lo ha invitato a pensarci bene e a valutare meglio la situazione.

Eleonora Giorgi contro Maurizio Battista al Grande Fratello Vip: l’opinione del pubblico

Nel corso della mattinata, anche Eleonora Giorgi si è lasciata andare a qualche inaspettato commento nei confronti di Battista. Per l’attrice, Maurizio è troppo esibizionista. I modi d fare del comico non sembrano piacere alla donna. Chi la lite sia ormai vicinissima?! A quanto pare, entrambi sono pronti ad esplodere. Nel frattempo, il pubblico si fa sentire attraverso vari commenti social. Su Twitter l’opinione pubblica si è divisa a metà. C’è chi crede che l’uomo sia troppo pesante e pettegolo e chi invece pensa che la Giorgi abbia un brutto modo di esporre le sue opinioni.