Maurizio Battista e Moretti si sono sposati: i dettagli e gli ospiti vip

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono sposati. Il noto comico ha detto “sì” alla sua compagna nella giornata di sabato 21 ottobre. Il Castello di Torcrescenza è stato teatro della cerimonia, a cui hanno preso parte anche numerosi vip del mondo dello spettacolo. La coppia era tornata insieme lo scorso marzo dopo una separazione burrascosa.

Il matrimonio di Maurizio e Alessandra: tanti vip presenti

Tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti c’era stata prima la separazione, dove si erano anche attaccati pubblicamente, poi è arrivata la riconciliazione e, in seguito, il matrimonio. I due hanno anche avuto una figlia, nata nel 2016. Per l’importante evento, Alessandra ha scelto il classico abito bianco, caratterizzato da un décolleté. Abito scuro con cravatta, invece, per Maurizio Battista.

Come accennato, tanti sono stati i vip presenti alla cerimonia. Tra questi spiccano: Pino Insegno, Milena Miconi, Laura Freddi, Valeria Altobelli, Valentina Persia, Guendalina Tavassi e Massimo Polese. Sui social, i vari vip hanno condiviso alcuni video relativi a momenti della cerimonia, prontamente postati da Alessandra Moretti nelle stories. Molti di questi mostrano la splendida atmosfera creata per celebrare il matrimonio, con l’ausilio di musica ed illuminazione ad hoc.

La precedente rottura di Maurizio e Alessandra

Maurizio e Alessandra, come detto, erano andati incontro ad una precedente rottura nel 2021. Il comico aveva dato l’annuncio e lei lo aveva attaccato sui social network. In una successiva intervista, Alessandra aveva spiegato come la crisi andasse avanti da tempo. La 34enne intendeva mantenere privata la storia della separazione, lontana da chiacchiere mediatiche. Sembrava, inoltre, che fosse stata Alessandra a chiedere una pausa, complice il duraturo momento no.

I motivi dell’allontanamento non erano stati resi noti da Alessandra Moretti, che però aveva accennato ad incomprensioni e gelosia. L’attrice teatrale aveva anche rivelato come non si trattasse della prima crisi affrontata con Maurizio Battista. Quella rottura, ad ogni modo, non era stata considerata definitiva. Oggi quel momento è solo un ricordo: Alessandra e Maurizio si sono sposati e si preparano ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore.