La conduttrice si è presentata in studio bardata di mascherina, protezione che ha indossato per tutta la puntata

Nel corso di tutta la puntata di Mattino Cinque in onda giovedì 3 marzo 2022, Federica Panicucci ha indossato la mascherina. Fatto piuttosto insolito: ormai da due anni il mondo si è dovuto bardare con protezioni anti Covid, ma, a memoria, si ricordano pochi casi in Italia in cui una conduttrice abbia condotto un’intera diretta con la mascherina (era successo ad esempio pochi giorni fa a Serena Bortone, su Rai Uno, a Oggi è un altro giorno). Adesso è capitato con la presentatrice di Cecina che si è affrettata a spiegare in diretta, prima di presentare gli ospiti e introdurre i servizi, perché ha dovuto timonare il talk con la massima cautela, indossando una FFP2.

“Bentrovati, mi vedete in diretta con una mascherina FFP2. Per quale motivo? Ve lo spiego subito: ho avuto un contatto stretto…”. Così Federica Panicucci a inizio puntata, lungo la mattinata odierna. La compagna di Marco Bacini ha poi voluto tranquillizzare i telespettatori, puntualizzando di stare bene dal punto di vista della salute e di essere al momento negativa al virus. “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”, ha aggiunto la timoniera di Mattino Cinque.

Il protocollo Mediaset prevede l’uso del dispositivo di protezione per un certo periodo di tempo, anche se la persona interessata è negativa. Alla luce di ciò, anche nelle prossime puntate, Federica Panicucci si presenterà in studio con la mascherina.

Come accennato, medesima situazione della Panicucci l’ha vissuta di recente Serena Bortone, padrona di casa di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano in onda su Rai Uno nei giorni feriali. In quell’occasione, nella trasmissione, fu ospitato in collegamento il virologo genovese Matteo Bassetti, che criticò la misura che obbligava la conduttrice a dover indossare la FFP2. “Non dovrebbe portarla – aveva tuonato il medico -. Usciamo da questa burocratizzazione del Covid”.

Federica Panicucci presto sposa

Intanto continuano a tenere banco le voci che vorrebbero Federica Panicucci presto sposa. D’altra parte a rinfocolare il gossip ci ha pensato lei stessa che ha dichiarato apertamente in diversi frangenti, tra interviste televisive e sulla carta stampata, di voler convolare a nozze in tempi brevi con il compagno, l’imprenditore Marco Bacini. Non resta che decidere la data dell’evento e festeggiare. In realtà, i ben informati assicurano che la data del matrimonio sia già stata scelta e debba soltanto essere svelata.