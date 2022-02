Mattino 5 Panicucci: rose in diretta da Bacini, la reazione di Vecchi (video)

Sorpresa in diretta per la conduttrice di Cecina che ha ricevuto un mazzo di fiori dal suo promesso sposo Bacini

Sul finire di Mattino Cinque, nel corso della puntata in onda nel giorno di San Valentino, Federica Panicucci ha ricevuto una dolce sorpresa in diretta dal suo compagno Marco Bacini, che ha fatto recapitare all’amata un mazzo di rose rosse. Naturalmente la conduttrice Mediaset si è sciolta in un sorriso tutto zucchero e miele, apprezzando l’idea del suo promesso sposo (manca ancora la data ufficiale ma pare che i fiori d’arancio arriveranno prima della fine del 2022). Presente alla scena della consegna delle romantiche rose anche Francesco Vecchi, l’altro timoniere del talk dell’ammiraglia del Biscione, il quale, in passato, ha avuto qualche frizione con la collega. Acqua passata, oggi il rapporto professionale tra il tandem di Mattino 5, almeno da quanto emerge innanzi alle telecamere, sembra non essere tempestoso.

“Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui. E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?”. “Ma io lo ho già augurato”, la risposta del giornalista a cui hanno fatto seguito i saluti finali e l’arrivederci al giorno dopo.

In studio Federica ha mostrato molta tenerezza e una punta di imbarazzo per la sorpresa ricevuta. Al netto di tutto ciò e del bel gesto di Bacini, aleggia qualche domanda. Ma è proprio necessario usare la tv per simili romanticherie? Che bisogno c’è di ‘rubare la scena’ di una rete ammiraglia nazionale per un dono che poteva tranquillamente essere fatto un minuto dopo? Magari mandando le rose nel camerino piuttosto che in diretta? Non è che ci sia un pizzico di protagonismo esagerato?

Qualcuno per caso ha ricevuto delle rose?!???? Buon #SanValentino a tutti! Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 vi aspetta domani come sempre su #Canale5 pic.twitter.com/xIbHx8EV3F — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

Federica Panicucci e Marco Bacini

Marco Bacini, di professione imprenditore, ha letteralmente stregato Federica Panicucci che in più frangenti ha descritto il compagno come una persona d’altri tempi, protettiva e portatrice di valori saldi e sani. Una serie di qualità che hanno spinto la conduttrice di Mattino Cinque ad accarezzare nuovamente l’idea del matrimonio.

Nel novembre 2021, la Panicucci ha rivelato a Chi Magazine che le nozze si celebreranno nel 2022, senza però specificare la data e il luogo in cui avrà luogo l’evento. Ora non resta che attendere. Quel che è certo è che Federica, come lei stessa ha sottolineato di recente, è tradizionalista. Quindi si prospetta una festa ‘classica’.