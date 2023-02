A ‘Mattino 5’ Federica Panicucci ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Questa mattina 7 febbraio 2023 è andata in onda una nuova puntata del talk mattutino, in cui si è spaziato da fatti di cronaca ad argomenti di tv e spettacolo. Nello specifico, si è parlato molto del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nella giornata del 6 febbraio 2023. Ma, proprio dopo il servizio dedicato a questa tragedia, la Panicucci si è resa protagonista di un momento alquanto imbarazzante negli studi di Canale 5.

Pensando di non essere ancora ripresa, la conduttrice è stata ‘beccata’ dalle telecamere intenta a fare un rapido check delle sue ascelle respirandone l’odore. Colta alla sprovvista, Federica si è lasciata andare ad una risata nervosa e ha commentato lo scivolone dicendo al pubblico: “Scusate”. Dopodiché, è tornata ad occuparsi del tragico bilancio del sisma, cercando di salvare la situazione. Chiaramente, però, l’imbarazzo era ormai palpabile.

Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione #federicapanicucci una di noi pic.twitter.com/xdVxZfdMBs — ilcommentatore ???? (@homersuldivano) February 7, 2023

Nonostante l’intento salvifico della Panicucci, la scena non è stata presa sotto gamba dal pubblico a casa. Infatti, diversi telespettatori hanno trovato il tutto di cattivo gusto, specialmente considerando il delicato argomento di cui si stava parlando. A detta di qualcuno, la presentatrice non ha mostrato professionalità, poiché in quel momento non stava prestando attenzione all’importante servizio sulla catastrofe. “Ma la Panicucci affranta, che respira le proprie ascelle durante la diretta che parla del terremoto in Turchia, ne vogliamo parlare?! ‘Giornalista’ di qualità”, ha commentato un utente su Twitter. E ancora: “Vergogna. Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile”.

Sicuramente, quell’attimo ha scaturito un innegabile disagio sia in studio che a casa. Però, c’è da dire, che la conduttrice non poteva immaginare di essere ripresa proprio in quel momento e non aveva intenzione di mancare di rispetto a nessuno. In ogni caso, la Mediaset ha deciso subito di intervenire per evitare la divulgazione di quella scena spiacevole. Infatti, su ‘Mediaset Play’ è stata caricata la puntata del 7 febbraio 2023, ma l’incresciosa scena è stata prontamente tagliata dagli addetti al sito. Questi ultimi, però, sono arrivati troppo tardi e il popolo del web ha già sentenziato il suo duro giudizio.

Gli ottimi ascolti di Mattino 5

Aldilà degli imprevedibili scivoloni, ‘Mattino 5’ continua a regalare ottimi ascolti a Canale 5. Il daytime va in onda ogni mattina alle 8:40 intrattenendo il pubblico per una diretta di più di due ore. Il programma ormai è un must della rete e un appuntamento fisso per i telespettatori.

La trasmissione, infatti, continua a registrare numeri importanti di share e a vincere la gara di ascolti della programmazione mattutina. Solamente nella giornata di ieri 6 febbraio 2023, il talk di Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha ottenuto il 19,73% di share con 1.066.000 telespettatori.