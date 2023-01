Mattino 5, torna Federica Panicucci: Vecchi la punge, scintille

Nuovo anno, nuove polemichette all’interno dello studio di Mattino 5? Sembra di sì, almeno stando all’ultimo siparietto andato in onda questa mattina in diretta a Canale 5. A dare spettacolo sono stati come sempre Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che com’è noto alle spalle hanno un rapporto abbastanza complicato.

Francesco Vecchi, infatti, si è dovuto sobbarcare in queste ultime feste la conduzione in solitaria della trasmissione di approfondimento sull’attualità di Mediaset, tutto questo mentre la collega si godeva le sue meritate vacanze natalizie.

Oggi, dunque, Federica Panicucci ha fatto il suo ritorno in pompa magna in trasmissione, felice e sorridente. Un livello di rilassatezza tale, quello della conduttrice, da avere spinto Vecchi a concedersi una piccola frecciatina nei suoi confronti.

Il collega, infatti, ha accolto Panicucci dicendole “Che bella faccia!”, prendendola un po’ in giro per essersi presa una pausa dal lavoro mentre lui è stato obbligato a sgobbare e a rinunciare allo spirito delle feste. La frase di Vecchi non è certo passata inosservata alla presentatrice, che con un sorriso (un po’ falso) stampato in faccia si è sentita in dovere di controbattere dicendo “Eh ho lavorato anche!”.

Come anche sottolineato, per esempio, da Niccolò Fabbri di TvBlog, in studio in questi giorni post vacanze di Natale si respira davvero “un bel clima”. Qui sotto potete recuperare lo scambio in diretta fra i due conduttori.

"Che bella faccia" "Eh, ho lavorato anche…". Che bel clima che si respira sempre a #Mattino5. https://t.co/xDnOTAWvrx — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) January 9, 2023

Ad onore del vero, Federica Panicucci non ha nemmeno tutti i torti. La conduttrice infatti non è rimasta del tutto con le mani in mano negli ultimi dei giorni del 2022, visto e considerato che ha dovuto preparare il suo Capodanno in musica su Canale 5.

I trascorsi fra Federica Panicucci e Francesco Vecchi

I telespettatori di Striscia si ricorderanno bene di quel servizio dietro le quinte che aveva sbugiardato la presentatrice: Federica Panicucci si era infatti resa protagonista di uno sfogo bello e buono ai danni del collega, che con il suo blocco spesso sforava togliendole spazio in diretta.

In tempi non sospetti, a parlare di quel servizio è stato lo stesso Francesco Vecchi: in un’intervista a TvBlog Vecchi si è dimostrato molto accomodante, sottolineando che oggi fra lui e la Panicucci c’è un rapporto di buona collaborazione. Sarà così anche dopo lo scambio di oggi?