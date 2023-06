Mattino5 chiude, Panicucci svela: “Vecchi papà”. Lui “no comment”

By

Mattino Cinque News chiude i battenti. Federica Panicucci e Francesco Vecchi venerdì 23 giugno sono andati in onda con l’ultima puntata della stagione 2022/2023. Poco prima della diretta, la conduttrice di Cecina ha realizzato una Story Instagram in cui ha ringraziato il pubblico, dando appuntamento a settembre. Dunque, il programma mattutino della rete ammiraglia Mediaset tornerà anche il prossimo anno televisivo e, quasi certamente, rivedrà al timone il tandem Panicucci-Vecchi.

Un proverbio recita “squadra che vince non si cambia”. Mattino Cinque News ha “vinto” quest’anno per quel che riguarda gli ascolti, battendo spesso la concorrenza di Storie Italiane (Rai Uno). In particolare il talk di Canale 5 ha oscillato tra il 18 e il 22/23% di share. Dati che senza dubbio gli valgono la riconferma.

Francesco Vecchi diventa papà

Nel chiudere la diretta dell’ultima puntata, inoltre, c’è stato un lieto annuncio. Panicucci e Vecchi hanno fatto entrare in studio tutto il team della trasmissione, salutando uno a uno tutti coloro che lavorano al talk. “Siamo stati insieme 209 mattine, il pubblico ci ha apprezzato, e io ogni tanto mi chiedo come mai”, ha dichiarato Vecchi. La Panicucci e la caporedattrice di Mattino 5 hanno poi rivelato che il collega diventerà a breve papà. Imbarazzato Vecchi ha sorriso ed ha scandito un simpatico “no comment”.

Mattino 5 lascia il posto a Morning News

Nel frattempo, da lunedì 26 giugno, la fascia occupata da Mattino Cinque News sarà rimpiazzata da Morning News. Una staffetta estiva già vista. A dare il cambio a Panicucci e Vecchi sarà la giornalista Simona Branchetti. Lo scorso anno, e pure due anni fa, alcune voci volevano la Branchetti pronta a subentrare in pianta stabile a Barbara d’Urso. Si mormorò che il volto del Tg5 avrebbe raccolto l’eredità di Pomeriggio Cinque.

Come è noto Mediaset ha invece scelto di continuare a puntare su “Barbarella”. E, salvo colpi di scena, anche nella prossima stagione cambierà poco su quel fronte. Altrimenti detto, Pomeriggio Cinque dovrebbe tornare in onda nella fascia che va circa dalle 17.30 alle 18.40. La stessa d’Urso lo ha sottolineato pochi giorni: nel salutare il suo pubblico ha infatti dato appuntamento a settembre. La conferma ufficiale arrverà comunque a breve: il 4 luglio Mediaset presenterà i palinsesti della prossima stagione e tutto sarà messo nero su bianco.