Mattino Cinque: Federica Panicucci cede il testimone ad Adriana Volpe?

Momento di transizione per Adriana Volpe dopo il flop di Ogni Mattina su Tv8. Sembra certo, ormai, la chiusura del contenitore del canale di Discovery per un disastro in termini di share e pubblico nonostante i vari cambiamenti apportati in corsa. Si prospetta una nuova vita sul piccolo schermo per la conduttrice. Avrebbe già siglato un contratto con Mediaset della durata di due anni e questo aprirebbe una serie di occasioni dopo aver fatto palestra con attualità e spettacolo. Ogni Mattina ha rappresentato per la Volpe una occasione per misurarsi con una vera e propria maratona televisiva quotidiana in diretta ogni giorno, esclusi il sabato e la domenica.

Il primo impegno con l’azienda di Cologno Monzese dovrebbe essere legato al Grande Fratello Vip: Adriana Volpe opinionista? L’esperienza del reality show, nelle vesti di concorrente, le è rimasta nel cuore. Adesso dovrebbe essere pronta a tornare ma per commentare le gesta dei nuovi concorrenti della sesta edizione. A settembre, quindi, dovrebbe sedere nello studio sulla poltroncina che è stata di Antonella Elia, che non è stata confermata, con la quale ha condiviso la reclusione tra le quattro mura di Cinecittà nel 2020.

Non soltanto GF Vip nella vita di Adriana Volpe. Voci sempre più insistenti, come riportato dal settimanale NuovoTv, la vorrebbero al timone di Mattino Cinque. Federica Panicucci dovrebbe cedere il testimone proprio a lei nel weekend. Da qualche anno si mormora di una versione estesa al sabato e alla domenica del contenitore del mattino della rete ammiraglia del Biscione.

Al momento è tutto ancora da definire e si aspettano conferme con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. In ogni caso, le opportunità per rimettersi in gioco Mediaset dopo un ventennio trascorso tra le braccia di mamma Rai, e la parentesi su Tv8, non mancheranno di certo ad Adriana.

Adriana Volpe: ritorno di fiamma con Canale 5 e la guerra con il marito Roberto Parli

Oltre a pensare al suo futuro professionale, Adriana Volpe deve fare i conti con la sua vita privata e con Roberto Parli. Il loro matrimonio, celebrato nel 2008, è finito. Tra i due adesso volano stracci, tra accuse e recriminazioni reciproche. Forse anche perchè la separazione è fresca. Negli ultimi giorni Parli ha accusato la Volpe pesantemente su una frequentazione amicale storica con un avvocato. Lei, invece, si è difesa sostenendo che il suo ex compagno ha dei seri problemi.