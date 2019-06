Mattino 5 va in ferie: il direttore di Canale 5 ringrazia Panicucci e Vecchi

Mattino 5 non va più in onda su Canale 5 da lunedì 10 giugno 2019

Si conclude venerdì 7 giugno 2019 la dodicesima edizione di Mattino 5, il fortunato programma mattutino in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. La trasmissione si ferma per le consuete vacanze estive ma tornerà, soprattutto dopo il successo della stagione televisiva appena conclusa, in autunno. Dallo scorso settembre, il format targato Videonews (che lavora pure a Pomeriggio 5 e Domenica Live) è stato leader incontrastato della sua fascia d’ascolto sul pubblico attivo con una media del 15.7%. Nel corso dei mesi, da settembre a giugno, Mattino 5 ha avuto puntate record seguite da una media del 20,7% di share. Numeri importanti, che hanno portato lo show alla sua conferma nella prossima edizione 2019-2020.

Le parole del direttore Giancarlo Scheri su Mattino 5

“Si chiude con ottimi risultati la dodicesima edizione di Mattino Cinque. Il contenitore si è confermato un punto di riferimento per i telespettatori del mattino televisivo grazie a un’identità ben precisa che miscela notizie, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti a spettacolo e notizie di gossip. Protagonisti di questo successo sono i due perfetti padroni di casa: Federica Panicucci e Francesco Vecchi che, ogni giorno, per oltre due ore di diretta, hanno informato e intrattenuto il pubblico di Canale 5. Grazie e complimenti a loro e a tutta la squadra Videonews che con passione ha quotidianamente lavorato per il successo di questo programma. Appuntamento a settembre con la tredicesima edizione“, ha dichiarato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri in una nota stampa.

Federica Panicucci in autunno con un nuovo show?

Per la tredicesima edizione di Mattino 5 sembrano confermati i conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ormai coppia affiatata da circa due anni. La prossima stagione televisiva sarà piuttosto impegnativo per la bionda conduttrice: secondo rumors sempre più insistenti la Panicucci condurrà nei prossimi mesi anche uno show in prima serata.