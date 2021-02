Mattino 5, troupe aggredita in diretta: la reazione della Panicucci (Video)

Nella puntata odierna di Mattino 5 Federica Panicucci è tornata a parlare dell’omicidio di Ilenia Fabbri. Ci sarebbe una svolta sul giallo di Faenza: la Procura ha iscritto nel registro degli indagati l’ex marito. L’accusa sarebbe quella di omicidio pluriaggravato con una persona al momento ignota. Ciò significa che l’omicidio della 46enne potrebbe essere stato commissionato e la donna poteva non conoscere l’uomo che sarebbe entrato in casa nella notte di sabato scorso.

In un servizio mostrato, sono andate in onda le immagini dell’incontro che la figlia della vittima ha avuto con i giornalista. Nella giornata di ieri si è recata a casa della madre per portare dei fiori e ha avuto una reazione inaspettata. Le immagini in questione documentano una tentata aggressione alla troupe di Mattino Cinque. La padrona di casa del rotocalco del mattino di Canale 5 ha tenuto a precisare:

“La violenza non è mai accettabile”

Federica Panicucci ha dichiarato in diretta di comprendere in qualche modo il gesto della figlia di Ilenia Fabbri, dettato molto probabilmente dal difficile periodo che sta vivendo ricco di dolore e stress, giustificabile in qualche modo anche in ragione della sua età così giovane:

“Una reazione scomposta, un tentativo di aggressione alla troupe di Mattino 5 frutto di tensione nervosa”

Per la morte di Ilenia Fabbri gli inquirenti hanno paventato l’ipotesi che il killer era già in possesso delle chiavi di casa, vista la totale assenza di segni di effrazione. I protagonisti della vicenda hanno alibi inappellabili e intoccabili e questo sta rendendo tutto più complicato il compito degli investigatori.

Giallo di Faenza: Ilenia, la figlia di Arianna, torna nella casa e reagisce così contro i giornalisti#Mattino5 pic.twitter.com/8fjtTfHE6s — Mattino5 (@mattino5) February 11, 2021

Pomeriggio 5, giornalisti aggrediti. Barbara D’Urso: “Se volesse rettificare siamo qui”

Non soltanto Mattino 5, ma anche la troupe di Pomeriggio 5 è stata aggredita in diretta. Barbara d’Urso, nella puntata di mercoledì 10 febbraio, ha mandato in onda delle immagini davvero inaspettate. In collegamento da Faenza si trovava l’inviata Cristina Battista che ha raccontato gli ultimi aggiornamenti sul tragico delitto.

La conduttrice ha fatto vedere ai telespettatori come la ragazza si sarebbe scagliata sulla troupe e sulla telecamera accusando la trasmissione di alcune inesattezze mostrate in televisione. La d’Urso ha ammesso di comprendere il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Poi ha lanciato un appello:

“Se volesse rettificare qualcosa noi siamo a disposizione”.

Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi Barbara, che ha battuto ieri La Vita in Diretta, nella prima parte dedicata all’attualità e alla cronaca tornerà sicuramente a parlare di questo delitto.