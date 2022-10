Raffaello Tonon implacabile su Ginevra Lamborghini, cacciata dal Grande Fratello Vip 7 per una frase da brividi su Marco Bellavia (“Ti meriti di essere bullizzato”). Il tema è stato trattato anche a Mattino Cinque dove Tonon si è scatenato non facendo alcuno sconto all’ereditiera e anzi individuando alcuni atteggiamenti controversi assunti dalla giovane. Riassumendo a grandi linee: la Lamborghini, assieme ad altri gieffini, pronuncia frasi orribili su Bellavia, Signorini e gli autori del reality la squalificano, lei ha uno psicodramma ma ormai la frittata è stata fatta. In questa storia, però, ci sono delle sfumature da raccontare e su cui porre il focus.

Tonon, attento scrutatore delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, ha smontato Ginevra:

“Un pianto con poche lacrime. Qui ci sono due problemi: da questa donna, che non ha avuto un pensiero sul danno creato a Bellavia, ho capito che ha paura del giudizio esterno, ha paura di non poter più stare dentro questa scatola. Questa è la verità: “Se la gente mi critica, se ho fatto una figura esecrabile, cosa ne sarà del mio futuro sociale e lavorativo?”.

Raffaello a questo punto si è concentrato su un altro nodo cruciale della vicenda. Ginevra, dopo essere stata criticata in diretta da Signorini, ha raccontato che Bellavia avrebbe cercato dei contatti fisici con lei. Subito ha messo le mani avanti, dicendo di non essere in alcun modo stata palpeggiata, ma di aver sentito il suo “spazio vitale invaso”. Insomma, per farla breve, Bellavia non ha fatto nulla di nulla. Infatti il resoconto della giovane è apparso farraginoso e sconclusionato. Su tale punto e a ragione, Tonon ha voluto piazzare un altro affondo:

“Secondo: Marco le ha dato un pizzicottino bonariamente, altrimenti il Grande Fratello sarebbe intervenuto subito ai danni di Bellavia. Non può essere paragonato ad un’invasione di spazio quando abbiamo le ragazzine di 15 anni alle sei del pomeriggio violentate dai mostri. Io lo trovo ciò incredibile”.

C’è anche un altro retroscena inedito relativo alla parabola della Lamborghini da mettere in evidenza. Dopo la diretta a tratti drammatica della puntata del GF Vip di lunedì 3 ottobre, Antonella Fiordelisi e Cristina Quaranta, a colloquio, ripensando alle scuse tardive di Ginevra, hanno ricordato che l’ereditiera “ha iniziato a scusarsi solo dopo che ha sentito gli insulti fuori dalla Casa”. Insulti arrivati in seguito all’abbandono di Bellavia.

Altrimenti detto, la donna avrebbe cominciato ad avere dei dubbi sui suoi stessi atteggiamenti quando alcune persone fuori dal loft di Cinecittà hanno lasciato intendere che il caso Bellavia, all’esterno, stava facendo parecchio rumore. Ginevra, invece, a cacciata ormai avvenuta, a Signorini ha detto di aver compreso i suoi errori poco dopo la comunicazione ufficiale con cui il GF ha reso noto dell’addio di Bellavia.

Naturalmente ognuno la realtà la legge come meglio crede. Però è un fatto che la Lamborghini ha iniziato ad avere pentimenti proprio quando ha sentito gli insulti giunti dall’esterno del loft. Sfumature, si diceva. Ma è proprio nelle sfumature che spesso si trova l’essenza profonda dell’agire delle persone.