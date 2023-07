Mattino 5 slitta: a Mediaset continua la rivoluzione dei contenuti

Buone notizie per il talk show mattutino che sta intrattenendo il pubblico di Canale 5 durante questi mesi estivi, ovvero “Morning News“. Il programma, che vede alla conduzione Simona Branchetti, è subentrato a Mattino 5 lo scorso 27 giugno, andando in onda dal lunedì al venerdì alle 8 e 40 del mattino. Durante questo abbondante mese di messa in onda, la trasmissione è riuscita ad ottenere ottimi ascolti, che sembrerebbero aver addirittura superato le aspettative dei dirigenti dell’azienda. Per questo, pare che la Mediaset voglia dare una promozione importante al talk.

Secondo quanto riportato da Dagospia e dal giornalista Giuseppe Candela, Morning News verrà allungato e verrà trasmesso per qualche settimana in più del previsto. Giunto alla sua terza edizione, quest’anno il programma si è avvicinato a dei toni un po’ più populistici, che sembrano aver ottenuto l’effetto sperato, conquistando il consenso del pubblico. Di conseguenza, l’inizio della nuova edizione di Mattino Cinque slitterà di alcuni giorni, con la data di partenza prevista per il 25 settembre, salvo colpi di scena. Dunque, Federica Panicucci dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter tornare sul piccolo schermo, ritornando al timone del suo programma quasi alla fine di settembre.

Simona Branchetti: vita e carriera

Simona Branchetti è nata a Meldola, città in provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto del 1976. Dopo essersi laureata in giurisprudenza, è diventata ufficialmente una giornalista professionista nel 2005, iniziando a scrivere nella carta stampata. Poco dopo, Simona è approdata in tv, partecipando a programmi d’intrattenimento come Odeon TV, Happy Channel e Tmc. In seguito, ha lavorato nella redazione del programma di approfondimento (Focus) Agrinews e del tg StreamNews a Stream Tv.

Dal 2003 al 2007, invece, è stata parte della redazione di Sky TG24, arrivando anche a condurre il telegiornale nella fascia pomeridiana insieme a Marco Congiu, oltre ad occuparsi della rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera, di cui è stata anche autrice. Il grande salto avviene nel 2007, quando di converte in una delle conduttrici di punta del TG5 su Canale 5, dove lavora tutt’oggi. Dal 2021, poi, è al timone di Morning News, il talk show mattutino di Canale 5, che va in onda durante i mesi estivi al posto di Mattino 5.

Per quanto riguarda la vita privata, Simona Branchetti fa coppia fissa con l’avvocato Carlo Longari dal 2017. Precedentemente a questa storia, la giornalista ha sposato nel 2008 il conduttore enogastronomico di Linea Verde, Federico Quaranta. Il matrimonio, però, è giunto al termine nel 2012.